Sonatrach marque sa présence à l’African Energy Week : un tournant pour l’énergie en Afrique du Sud

L’entreprise algérienne Sonatrach, leader dans le secteur de l’énergie, a récemment marqué sa présence à l’African Energy Week. Cet événement majeur, qui se déroule en Afrique du Sud, est un véritable tournant pour le domaine énergétique sur le continent africain.

Cette participation de Sonatrach souligne son engagement et sa volonté d’être un acteur clé dans le développement de l’énergie en Afrique. Découvrez dans cet article comment cette présence pourrait influencer le paysage énergétique sud-africain et africain dans son ensemble.

Sonatrach marque sa présence à l’African Energy Week 2025

Le groupe algérien Sonatrach a marqué sa présence lors de la 5e édition de l’African Energy Week (AEW 2025), qui s’est déroulée du 29 septembre au 3 octobre au Centre international des conférences de la ville du Cap, en Afrique du Sud.

L’événement, axé sur le thème « Investir dans les énergies africaines : permettre à l’Afrique de prendre le leadership dans le domaine de l’énergie », a vu la participation de plus de 6000 acteurs clés du secteur énergétique, y compris des responsables gouvernementaux, des leaders du secteur de l’énergie et un grand nombre d’investisseurs africains et internationaux.

Le rôle de Sonatrach et de l’Algérie dans le développement énergétique africain

Sonatrach, en tant que leader de l’industrie énergétique algérienne, a réaffirmé son engagement à soutenir le développement du secteur énergétique africain lors de cette conférence.

Le responsable du développement des affaires et du marketing de Sonatrach a souligné l’importance de l’Algérie comme destination d’investissement privilégiée, capable d’attirer des capitaux mondiaux et de développer des partenariats basés sur des opportunités de coopération équilibrées.

Il a également mis en avant la volonté de l’Algérie de construire un modèle énergétique équilibré, combinant l’exploitation de ses ressources pétrolières et gazières avec le développement de solutions alternatives respectueuses de l’environnement.

Rencontres stratégiques de Sonatrach pour renforcer les partenariats intra-africains

En marge de l’African Energy Week, la délégation de Sonatrach a tenu des réunions avec plusieurs entreprises sud-africaines, dont Vuwa Investments Holding, ESPN Energy et LanziBlox. Des discussions ont également eu lieu avec Ammat Global Resources de la République du Congo et l’Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) de la République d’Angola.

Ces rencontres visent à consolider les relations entre Sonatrach et les entreprises africaines afin de développer des opportunités de partenariat intra-africain. Par ailleurs, des représentants de compagnies internationales comme Equinor, Chevron, Mitsui & Co, S&P Global et Wood Mackenzie ont également été rencontrés, soulignant l’ambition de Sonatrach de renforcer sa position dans l’industrie énergétique africaine.