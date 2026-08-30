Sonatrach réévalue un projet pétrolier au Niger, un tournant inattendu pour l’énergie africaine

Le ministre algérien des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, et le directeur général de Sonidep, Ali Seibou Hassane, ont récemment discuté du renforcement des partenariats stratégiques dans le secteur des hydrocarbures.

Les échanges ont porté sur le développement des blocs pétroliers « Bilma » et « Kafra », ainsi que sur l’amélioration des capacités de raffinage à Zinder.

Rencontre de haut niveau : un partenariat stratégique en évolution

Le ministre algérien des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a récemment accueilli à Alger le directeur général de la Société nigérienne de pétrole (Sonidep), Ali Seibou Hassane.

⭕️ #عرقاب يبحث مع المدير العام للشركة #النيجرية 🇳🇪 للبترول تعزيز الشراكة والاستثمار ⭕️ استقبل وزير الدولة, وزير المحروقات, محمد عرقاب, بالجزائر العاصمة, المدير العام للشركة النيجرية للبترول « #سونيداب« , علي سيبو حساني, حيث تم التطرق لسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية و الاستثمار… pic.twitter.com/WE58up5ee2 — بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 29, 2026



Cette rencontre visait à renforcer le partenariat stratégique entre l’Algérie et le Niger dans le secteur des hydrocarbures. Les discussions ont porté sur l’augmentation des investissements, notamment dans le développement du bloc pétrolier « Bilma ».

Cette collaboration est cruciale pour les deux pays, promettant des bénéfices mutuels. Elle repose sur l’échange d’expertises et le transfert de connaissances, avec l’objectif d’accroître la valeur ajoutée du secteur énergétique.

Développement du bloc pétrolier Bilma : une vision d’avenir

Sonatrach s’engage à réviser l’étude de faisabilité du bloc pétrolier « Bilma », situé entre Diffa et Agadez, pour élaborer un plan de développement ambitieux.

Ce projet pourrait générer une production de plus de 20 000 barils par jour sur 20 ans, stimulant ainsi l’économie locale. L’impact économique potentiel est significatif, promettant de dynamiser les régions concernées.

En parallèle, Sonatrach partage son expertise avec Sonidep, renforçant ainsi la coopération technique. Cette collaboration vise à garantir le succès du projet, tout en favorisant le transfert de compétences et le développement durable des ressources pétrolières.

Une coopération technique et opérationnelle renforcée

Les discussions entre Sonatrach et Sonidep ont également porté sur les raffineries de Zinder, essentielles pour améliorer les capacités de raffinage du Niger.

Une formation technique en Algérie est prévue pour une délégation nigérienne, axée sur la maintenance des installations, afin de renforcer les compétences locales.

Par ailleurs, la coopération entre Naftal et Sonidep se concentre sur la création d’un centre d’approvisionnement en bitume à Zinder. Des réunions régulières et des échanges techniques continus sont cruciaux pour le succès des projets communs, consolidant ainsi le partenariat algéro-nigérien.