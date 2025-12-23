Sonatrach s’active à Hassi Messaoud avec l’inauguration de projets et équipements flambant neufs

Découvrez les dernières avancées de Sonatrach, sous la houlette de son PDG Nour Eddine Daoudi, dans le développement des capacités nationales de forage et l’amélioration des opérations sur le terrain.

De nouveaux projets innovants ont été mis en service, des économies significatives réalisées grâce à la rénovation d’équipements et des initiatives visant à valoriser le contenu local ont été présentées lors de sa visite à Hassi Messaoud.

Sonatrach renforce sa présence à Hassi Messaoud : une visite stratégique du PDG

Nour Eddine Daoudi, le PDG de Sonatrach, a récemment effectué une visite importante à Hassi Messaoud.

🔴بالصور| الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي يقوم بزيارة ميدانية إلى حاسي مسعود لمتابعة تقدم المشاريع الاستراتيجية في مجال الحفر وتحسين الأداء العملياتي.

🔳وشهدت الزيارة تدشين مركز « عيون المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار/ الوقت الحقيقي » لدعم اتخاذ القرار، وهو… pic.twitter.com/7f70FDnZnN — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) December 21, 2025



Cette visite avait pour objectif principal de suivre de près plusieurs projets en cours. Ces derniers sont essentiellement axés sur l’amélioration des opérations sur le terrain et le développement des capacités nationales de forage.

La visite a débuté par un tour d’horizon de la base logistique de l’Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP).

Là, les responsables ont présenté leurs activités actuelles ainsi que leurs programmes en cours. M. Daoudi a également inauguré de nouveaux projets, dont un centre de soutien à la décision en temps réel, basé sur l’intelligence artificielle.

Programmes en cours à l’Entreprise nationale des travaux aux puits

Lors de sa visite, M. Daoudi a été informé des divers projets en cours à l’ENTP. Parmi ceux-ci, le centre « ENTP EYES / Real Time Decision Support Center » a été mis en service.

Ce centre utilise un système de télé-surveillance basé sur l’intelligence artificielle pour suivre en temps réel les opérations et les indicateurs de performance.

De plus, deux nouveaux appareils de forage de type 750 HP « Fast Move » ont été lancés. Ces équipements font partie d’une série de huit appareils prévus dans le cadre du Plan à moyen terme du groupe. L’ENTP a également achevé la rénovation de cinq appareils, générant ainsi des économies significatives.

Inauguration de projets innovants : l’intelligence artificielle au service de Sonatrach !

Le centre « ENTP EYES / Real Time Decision Support Center », inauguré par M. Daoudi, est un exemple concret de l’innovation technologique au sein de Sonatrach.

Ce centre utilise l’intelligence artificielle et des caméras pour surveiller en temps réel les opérations de forage.

Grâce à ce système de télé-surveillance, le suivi des indicateurs de performance est optimisé, permettant ainsi une meilleure gestion des ressources.

Cette innovation s’inscrit dans la volonté de Sonatrach d’améliorer continuellement ses processus opérationnels.