Sonatrach s’allie à Siemens Energy et Bosch pour un avenir énergétique plus vert en Algérie

Sonatrach renforce ses partenariats stratégiques en signant des protocoles d’accord avec Siemens Energy et Robert Bosch, axés sur l’hydrogène vert et la digitalisation.

Un contrat d’approvisionnement en gaz naturel avec VNG marque une étape clé dans les relations énergétiques entre l’Algérie et l’Allemagne, soulignant leur engagement envers la transition énergétique.

Signature de protocoles d’accord : un pas vers un avenir énergétique durable

Lors de la visite officielle du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Allemagne, Sonatrach a signé des protocoles d’accord avec Siemens Energy Global GmbH & Co. KG et Robert Bosch (Pty) Ltd.

Ces accords visent à renforcer la coopération dans des domaines clés tels que la maintenance, la formation et l’hydrogène vert.

🟠الجزائرألمانيا🇩🇪🇩🇿، إتفاق بين شركة (سوناطراك) و (سيمنس) الأمونية الخضراء☘️، الحديد الأخضر🔥، التكوين، إصلاح المعدات، الهيدرجين الأخضر🌐، أهم محاور الإتفاق✅️. pic.twitter.com/qBrD6COrax — W🇦🇶🛰️ (@WBigNews) July 19, 2026



Ces partenariats s’inscrivent dans la stratégie de l’Algérie pour une transition énergétique vers des solutions plus vertes.

Ils permettront de développer des technologies innovantes et de promouvoir l’hydrogène vert, contribuant ainsi à un avenir énergétique durable pour le pays.

Transformation de l’industrie énergétique algérienne

L’accord entre Sonatrach et Siemens Energy se concentre sur plusieurs axes de coopération, notamment la maintenance et la réparation des équipements, la formation, et le développement de l’hydrogène vert.

En unissant leurs expertises, les deux entreprises visent à optimiser la performance énergétique et à explorer la digitalisation et la maintenance prédictive.

En parallèle, ces initiatives soutiennent le développement local des chaînes de valeur de l’acier vert et de l’ammoniaque verte.

Grâce à ces efforts conjoints, l’Algérie espère renforcer sa position dans le secteur énergétique tout en favorisant une transition vers des solutions plus durables.

Hydrogène vert : un partenariat stratégique avec Bosch

L’accord entre Sonatrach et Robert Bosch marque une étape cruciale dans le développement de l’hydrogène vert en Algérie.

Ce partenariat prévoit la fabrication d’électrolyseurs et la production d’hydrogène, renforçant ainsi les capacités industrielles du pays.

L’échange d’expertise et de connaissances techniques entre les deux entités est essentiel pour garantir le succès de ce projet ambitieux.

En collaborant avec Bosch, l’Algérie se positionne comme un acteur clé dans le domaine de l’hydrogène vert. Cette initiative pourrait transformer le paysage énergétique national, tout en contribuant à la transition vers des énergies plus propres et durables.