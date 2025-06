Sonatrach : validation impressionnante du bilan financier 2025, voici les chiffres clés

L’entreprise pétrolière et gazière algérienne Sonatrach vient de valider son bilan financier pour l’année 2025, affichant des résultats impressionnants. Cette performance financière remarquable est le fruit d’une stratégie bien pensée et d’une gestion rigoureuse. Dans cet article, nous allons vous dévoiler les chiffres clés qui ont marqué ce bilan.

Restez avec nous pour découvrir comment Sonatrach a réussi à réaliser une telle prouesse en cette année 2025, malgré un contexte économique mondial toujours incertain.

Validation du bilan annuel et financier 2024 de Sonatrach

L’Assemblée Générale de Sonatrach, sous la présidence du ministre d’État en charge de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a validé le bilan annuel et financier pour l’exercice 2024. Cette session ordinaire, qui s’est tenue en présence de plusieurs membres influents dont le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, et le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a permis d’examiner les comptes financiers de l’entreprise et ses réalisations sur toute la chaîne de valeur.

L’importance de l’investissement dans de nouveaux projets pour renforcer le rôle de Sonatrach dans l’économie nationale et répondre aux besoins du marché local et international a également été soulignée.

Participation des personnalités clés à l’assemblée générale

Lors de cette réunion cruciale, plusieurs figures de proue ont marqué leur présence. Parmi elles, le ministre d’État, Mohamed Arkab, en charge de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, ainsi que le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah-Eddine Taleb, et le représentant de la Présidence de la République, Faouzi Amokrane, étaient également présents.

Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, a joué un rôle déterminant lors de cette assemblée. Ces personnalités ont contribué à l’examen approfondi du bilan annuel et financier de l’entreprise pour l’exercice 2024.

Renforcement du rôle de Sonatrach par l’investissement dans de nouveaux projets

L’accent a été mis sur l’importance cruciale d’investir dans de nouveaux projets pour consolider le rôle de Sonatrach dans l’économie nationale. Ces investissements sont essentiels pour répondre aux exigences des marchés locaux et internationaux. Ils contribuent non seulement à stimuler la croissance économique, mais aussi à créer des emplois, renforçant ainsi le développement socio-économique du pays.

L’entreprise s’engage donc à poursuivre ses efforts d’investissement pour maintenir sa position de leader dans le secteur des hydrocarbures et continuer à apporter une valeur ajoutée significative à l’économie algérienne.