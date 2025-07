Sonelgaz en action : 10.000 exploitations agricoles seront électrifiées d’ici 2025, une révolution énergétique en marche

L’électrification des zones rurales est un enjeu majeur pour le développement économique et social. En Algérie, Sonelgaz, l’entreprise nationale de l’électricité et du gaz, s’est engagée dans une mission ambitieuse : électrifier 10.000 exploitations agricoles d’ici la fin de l’année.

Cette initiative, qui marque une véritable révolution énergétique, vise à améliorer les conditions de vie des agriculteurs et à booster la productivité agricole. Découvrez comment Sonelgaz compte réaliser cet exploit et quelles seront les retombées de ce projet d’envergure nationale.

Sonelgaz vise le raccordement de 10.000 exploitations agricoles d’ici 2025

Le groupe Sonelgaz a annoncé son intention de connecter 10.000 exploitations agricoles supplémentaires au réseau électrique d’ici la fin de l’année 2025. Cette annonce fait suite à un bilan positif du programme de raccordement initié en 2020, qui a permis à près de 78.000 exploitations de bénéficier de l’électricité jusqu’en février 2025.

Le porte-parole de Sonelgaz, Khalil Hedna, a souligné que le projet progresse à un rythme satisfaisant à l’échelle nationale, avec déjà 1.362 exploitations raccordées entre janvier et février 2025.

Les responsabilités des directions des Services agricoles et le rôle de Sonelgaz

Les directions des Services agricoles des wilayas jouent un rôle crucial dans l’élaboration des listes d’exploitations à connecter au réseau électrique. Ces listes sont ensuite transmises aux directions locales de Sonelgaz qui se chargent des études techniques préalables et du déploiement des travaux de raccordement.

Pour faciliter le démarrage des activités agricoles, Sonelgaz offre aux agriculteurs la possibilité de régler les frais de raccordement sur plusieurs mois. Par ailleurs, l’entreprise a mis en place un service spécialisé pour le raccordement des zones isolées, des zones industrielles et des exploitations agricoles. En outre, 36 zones d’activités ont déjà été connectées au réseau électrique et 26 au gaz.

Les ambitions futures de Sonelgaz : expansion et sécurité

Sonelgaz envisage d’élargir son champ d’action en 2025, en pénétrant de nouveaux marchés énergétiques. Le groupe aspire à renforcer sa présence sur le continent africain, avec une attention particulière pour l’Afrique de l’Ouest. Par ailleurs, Sonelgaz poursuit son programme d’installation gratuite de détecteurs de monoxyde de carbone (CO) dans les foyers.

Après avoir installé plus de 12 millions de détecteurs lors de la première phase du programme en 2024, l’entreprise vise à atteindre 22 millions d’installations d’ici fin 2025. Enfin, Sonelgaz a réalisé un record d’exportations en 2024, avec plus de 268 millions d’euros, et compte bien maintenir cette dynamique.