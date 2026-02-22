Sonelgaz enclenche une vaste opération de collecte du numéro d’identification national pour mieux connaître ses clients

La Société algérienne de distribution de l’électricité et de gaz (Sonelgaz-Distribution) a initié une campagne pour collecter le Numéro d’identification national (NIN) de ses clients.

Cette démarche vise à moderniser les données administratives, renforcer la sécurité des procédures contractuelles et soutenir la transformation numérique de Sonelgaz.

Quels bénéfices pour Sonelgaz et ses clients ?

Cette initiative offre de multiples avantages à Sonelgaz et à ses clients. En premier lieu, elle permet d’assurer l’exactitude des informations relatives aux clients.

Cela se traduit par une meilleure gestion des relations client et une amélioration significative de la qualité du service.

De plus, cette opération sécurise les différentes procédures contractuelles, renforçant ainsi la fiabilité des transactions.

Elle s’inscrit également dans le cadre d’une vision organisationnelle moderne, soutenant le processus de transformation numérique adopté par Sonelgaz.

Comment Sonelgaz garantit-elle la confidentialité des données personnelles ?

Sonelgaz s’engage fermement à protéger les données personnelles de ses clients. Le traitement de ces informations se fait en toute confidentialité, conformément à la loi 18-07 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.

Le Numéro d’Identification National (NIN) est utilisé exclusivement pour des fins administratives et est conservé dans un système d’information sécurisé.

Cette mesure assure une protection optimale des données personnelles des clients, renforçant ainsi leur confiance envers Sonelgaz.