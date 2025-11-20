Sonelgaz illumine Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine avec l’inauguration de deux stations électriques flambant neuves

Sonelgaz, le géant algérien de l’énergie, a récemment mis en service deux nouvelles stations de transformation électrique dans le sud du pays.

Ces installations modernes, qui s’inscrivent dans un vaste programme d’amélioration des réseaux électriques, visent à renforcer la fiabilité du service, soutenir le développement local et faciliter les nouveaux raccordements.

L’inauguration des nouvelles stations électriques : un pas vers la modernisation

Sonelgaz, le géant de l’énergie en Algérie, a récemment annoncé l’ouverture de deux nouvelles stations de transformation électrique à Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de développement des réseaux électriques et d’amélioration de la qualité du service dans les régions du Sud.

Dotées de technologies avancées, ces stations permettent d’accroître la capacité d’accueil et de renforcer la flexibilité du réseau.

L’arrivée de ces nouvelles stations change vraiment la donne. Pour nous, avoir un courant stable, c’est pouvoir travailler sans craindre des coupures à répétition.

Nadia, 39 ans, commerçante locale

Ce progrès technologique est une étape significative dans la modernisation du réseau électrique national, contribuant ainsi au développement local de ces zones du Sud.

Quels impacts pour les habitants et les investisseurs ?

Ces améliorations technologiques visent à minimiser les interruptions de courant et à simplifier les nouveaux raccordements, bénéficiant ainsi aux résidents et aux entrepreneurs.

En effet, une alimentation électrique stable et fiable est essentielle pour le confort des habitants et le bon fonctionnement des entreprises.

Une alimentation régulière change tout pour nous. Les pompes d’irrigation, les équipements… sans électricité fiable, on ne peut pas avancer. Cette amélioration était plus que nécessaire.

Karim, 46 ans, agriculteur

De plus, ce projet revêt une importance cruciale dans la modernisation du réseau électrique national.

Il favorise non seulement le développement local en soutenant divers secteurs tels que l’agriculture et l’industrie, mais contribue également à renforcer la sécurité énergétique du pays.

Sonelgaz : un engagement fort pour le Sud de l’Algérie !

En plus de fournir un service public fiable et adapté, Sonelgaz s’engage à proposer des solutions énergétiques modernes dans toutes les régions du pays, en particulier dans le Sud.

Les nouvelles installations sont conçues pour renforcer la sécurité énergétique, soutenir l’activité agricole et encourager les projets industriels.

Elles visent également à améliorer le service public pour divers établissements, garantissant une alimentation électrique régulière.

Cet engagement fort de Sonelgaz pour le Sud de l’Algérie témoigne de sa volonté d’accompagner la dynamique de développement en progression dans cette région.