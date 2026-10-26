Sonelgaz mise sur l’énergie verte avec deux nouvelles fermes éoliennes de 100 MW chacune en projet

Sonelgaz s’engage dans le développement durable avec le lancement de deux fermes éoliennes de 100 MW chacune à Djelfa et Laghouat.

Ce projet ambitieux, soutenu par un appel d’offres national, vise à renforcer les capacités énergétiques de l’Algérie tout en valorisant les compétences locales dans le secteur des énergies renouvelables.

Sonelgaz s’engage dans l’énergie éolienne

Sonelgaz a lancé un projet ambitieux pour construire deux fermes éoliennes de 100 MW chacune à Djelfa et Laghouat.

Ce projet, divisé en deux lots, inclut des ouvrages de raccordement au réseau électrique, soulignant l’engagement de l’Algérie envers les énergies renouvelables.

En s’inscrivant dans la stratégie énergétique nationale, ce développement vise à diversifier les sources d’énergie et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. L’initiative représente une étape cruciale pour le pays dans la transition énergétique et le renforcement de l’expertise locale.

Processus d’appel d’offres pour les études de faisabilité

Sonelgaz a lancé un appel d’offres national pour les études de faisabilité des fermes éoliennes, exigeant que les entreprises soient de droit algérien et possèdent une expérience avérée dans le secteur énergétique.

Les candidats doivent justifier de références solides, notamment deux projets similaires d’au moins 20 MW chacun. Le cahier des charges est disponible en format électronique et doit être retiré par le candidat ou son représentant.

Les groupements d’entreprises doivent désigner un mandataire pour le retrait. Chaque soumissionnaire peut postuler pour un ou les deux lots, mais ne peut être membre de plusieurs groupements.

Une opportunité pour les compétences locales

Boukhalfa Yaïci, président de Green Energy Cluster Algeria, souligne l’importance de l’implication des compétences locales dans le projet de Sonelgaz.

Selon lui, cette initiative offre une chance précieuse aux experts algériens de collaborer avec des spécialistes internationaux, renforçant ainsi leur savoir-faire. Cette synergie est cruciale pour préparer des offres compétitives et innovantes.

En intégrant les talents locaux, le projet contribue non seulement à l’essor des énergies renouvelables en Algérie, mais aussi à la création d’une expertise nationale solide dans le domaine des énergies propres.