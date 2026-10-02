Sonelgaz mise sur l’énergie verte avec deux nouvelles fermes éoliennes en Algérie

Sonelgaz Energies Renouvelables dynamise le secteur énergétique avec un appel d’offres ambitieux pour deux fermes éoliennes totalisant 200 MW.

Ce projet stratégique, réparti entre les wilayas de Laghouat et Djelfa, marque une avancée significative dans l’intégration de l’énergie éolienne en Algérie, favorisant les collaborations locales et internationales.

Sonelgaz lance un appel d’offres ambitieux

Sonelgaz Energies Renouvelables a récemment initié un appel d’offres pour la construction de deux fermes éoliennes totalisant 200 MW. Ce projet est divisé en deux lots de 100 MW chacun, situés à Tilghemt, Laghouat, et dans la wilaya de Djelfa.

Les entreprises intéressées doivent démontrer une expérience significative, notamment pour les sociétés étrangères qui doivent avoir réalisé trois projets similaires de 80 MW, dont deux à l’international.

Des conditions spécifiques encouragent les partenariats entre entreprises algériennes et étrangères, favorisant ainsi le transfert de compétences et la collaboration.

Modalités d’accès au cahier des charges

Le cahier des charges pour l’appel d’offres de Sonelgaz est accessible en format électronique moyennant un paiement de 200.000 DA.

Les entreprises non établies en Algérie doivent effectuer ce paiement en devises. Les offres doivent être déposées avant le 25 novembre 2026 à 10h00 au siège de Sonelgaz Energies Renouvelables à Alger.

L’ouverture des plis se fera le même jour à 10h00, en présence d’un représentant mandaté par chaque soumissionnaire. Les offres doivent rester valides pendant 180 jours à compter de la date limite de dépôt.

Une nouvelle dimension pour les énergies renouvelables

L’intégration de l’énergie éolienne dans le programme de développement des énergies renouvelables en Algérie marque un tournant décisif.

Boukhalfa Yaïci, directeur général de Green Energy Cluster Algeria, souligne que cette initiative enrichit le programme existant, jusque-là dominé par le solaire photovoltaïque. Ce développement ouvre la voie à une diversification énergétique essentielle pour le pays.

En favorisant les partenariats entre entreprises locales et internationales, l’Algérie vise à renforcer sa capacité technologique et à stimuler l’innovation. Cette stratégie permet non seulement de réduire la dépendance aux énergies fossiles, mais aussi de créer de nouvelles opportunités économiques pour les citoyens.