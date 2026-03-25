Sonelgaz s’ouvre à l’international avec la naissance d’une nouvelle entité en Algérie

Le ministère de l’Energie et des Energies renouvelables en Algérie a récemment annoncé la création de « Sonelgaz-Internationale », une nouvelle société qui vise à diversifier l’économie nationale et à renforcer la présence internationale de l’Algérie.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations du président Abdelmadjid Tebboune et reflète la volonté du secteur d’accompagner les mutations du marché mondial de l’énergie.

Sonelgaz-internationale : une nouvelle ère pour l’économie algérienne ?

Le ministère de l’Energie et des Energies renouvelables en Algérie a récemment annoncé la création d’une nouvelle entité, « Sonelgaz-Internationale ».

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des directives du président Abdelmadjid Tebboune visant à diversifier l’économie nationale et à faciliter l’accès des entreprises algériennes aux marchés internationaux.

« Sonelgaz-Internationale » est présentée comme un outil stratégique pour réaliser cette vision ambitieuse.

Sa mise en place intervient dans un contexte dynamique pour le secteur, avec une volonté de renforcer son activité à l’international et de consolider la position de l’Algérie sur la scène régionale et internationale.

Objectifs stratégiques de Sonelgaz-Internationale

Sonelgaz-Internationale a pour mission principale d’étendre les activités du groupe au-delà des frontières algériennes.

Elle vise particulièrement les marchés africains et méditerranéens, où elle compte explorer et exploiter les opportunités d’investissement et de coopération.

En outre, cette nouvelle entité aspire à conclure des partenariats stratégiques et à fournir des services à forte valeur ajoutée.

Ces services incluent des études d’ingénierie, la réalisation, l’exploitation, la maintenance, le transfert de savoir-faire et la formation.

Impact de Sonelgaz-Internationale sur le marché mondial de l’énergie

La création de Sonelgaz-Internationale est une réponse stratégique aux mutations du marché mondial de l’énergie.

Elle vise à renforcer la présence internationale de l’Algérie, en capitalisant sur les compétences humaines et techniques du pays ainsi que sur ses expériences réussies dans divers domaines d’activité.

Le secteur de l’Energie et des Energies renouvelables s’engage à mettre en œuvre les orientations du président Tebboune, contribuant ainsi au soutien de l’ouverture économique et à la promotion des exportations hors hydrocarbures.