Soolking domine, Khaled suit : découvrez les icônes nord-africaines qui font sensation en France

La musique nord-africaine a toujours eu une place de choix dans le paysage musical français. Mais ces dernières années, deux icônes ont particulièrement marqué les esprits : Soolking et Khaled.

Le premier, avec son style unique mêlant rap, raï et pop, domine les charts et fait vibrer les foules. Le second, véritable légende vivante du raï, continue d’influencer la nouvelle génération tout en restant fidèle à ses racines.

Les sept stars nord-africaines les plus écoutées en France

Billboard France a récemment publié un classement exclusif des sept artistes d’origine nord-africaine les plus écoutés en streaming audio et vidéo dans l’Hexagone. Ce classement, basé sur les données recueillies par Luminate, prend en compte les flux de streaming audio provenant de plateformes telles que Spotify et Apple Music, ainsi que les flux de streaming vidéo principalement issus de YouTube.

Il offre ainsi une vision globale des préférences musicales des Français. Seuls les artistes ayant commencé leur carrière dans l’un des cinq pays de la région (Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte ou Libye) ont été pris en compte pour ce classement, mettant en lumière l’influence croissante de ces artistes sur la scène musicale française.

Le podium des artistes nord-africains les plus streamés en France

En tête de ce classement, le rappeur algérien Soolking confirme son statut de superstar en France avec plus de 3.2 milliards de streams. Son style unique, mêlant Rap, R&B et influences raï, séduit un large public.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Billboard France (@billboardfr)



En deuxième position, ElGrandeToto, avec plus d’un milliard de vues sur YouTube, témoigne du dynamisme de la scène hip-hop marocaine grâce à son mélange de rap, trap et afro pop.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SALGOAT 🇲🇦 (@elgrandetoto)

Enfin, Khaled, le King du raï algérien, se hisse à la troisième place avec 1.5 milliard de vues sur YouTube, démontrant la longévité et la popularité persistante de ses tubes, dont l’inoubliable « Aicha« . Ces chiffres illustrent l’impact significatif des artistes nord-africains sur le paysage musical français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐓𝐎𝐇𝐈 (@tohi)

De la Tunisie à l’Égypte : les autres stars nord-africaines qui dominent le streaming en France

Le rappeur tunisien Samara se hisse à la quatrième place du classement, avec plus d’un milliard de vues sur YouTube, confirmant ainsi sa place de choix dans le rap maghrébin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Semah Riahi (@samara_riahi)

La cinquième position est occupée par Shereine, une artiste égyptienne dont l’influence sur la musique arabe contemporaine est indéniable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par طوني المندلق (@tonyelmendelek)

Amr Diab, également originaire d’Égypte, occupe la sixième place grâce à ses tubes intemporels qui continuent de séduire les auditeurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amr Diab (@amrdiab)

Enfin, Balti, un autre rappeur tunisien connu pour son style unique et engagé, clôture ce top 7. Ces artistes démontrent la diversité et l’influence croissante des musiques nord-africaines sur les goûts musicaux en France.