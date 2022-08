Sous le poids de l’émotion, Célia Limam n’a pas pu retenir ses larmes lors de son direct

Sur son réseau social Instagram, la jolie brune, Célia Limam a craqué sous le poids de l’émotion. On parle souvent d’elle ces derniers temps, et pour cause, l’influenceuse est beaucoup présente dans les différentes plateformes de réseaux sociaux.

Très proche de ses fans, l’Algérienne ne laisse rien rater à ses followers. Bien qu’elle essaie tant bien que mal de garder un minimum de vie privée, la créatrice de contenu n’hésite pas à partager son quotidien avec ses abonnés.

Instagram, c’est sur cette plateforme que l’ex-épouse de Benchenet a fait parler ses émotions sur ses séquences de stories. La maman d’Adam et d’Eva a fondu à chaudes larmes quand elle a reçu un message assez particulier.

Si la jeune femme n’a pas su se retenir, c’étaient néanmoins des larmes de joie qui inondaient son visage. En effet, Célia était très émue en lisant une lettre manuscrite envoyée par l’un de ses fans.

Une lettre de bienveillance, que la célébrité a partagée sur sa story. Ce fan lui a adressé un message d’encouragement et de bienveillance, s’attirant l’admiration de l’Instagrameuse.

Très reconnaissante envers sa communauté, Célia Limam lui a, à son tour, adressé un message de remerciements. Elle avoue d’ailleurs être touchée et aurait aimé voir son bienfaiteur en vrai.