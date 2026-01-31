Sousse face à la fureur des vents : les autorités recommandent de rester à l’abri chez soi

Face à des rafales de vent attendues le 28 janvier 2026, l’Institut national de la météorologie (INM) et le gouverneur de Sousse appellent à la prudence.

Les citoyens sont invités à rester chez eux, éviter les zones à risque et sécuriser leurs biens. Agriculteurs, marins et autres professions exposées sont également concernés par ces recommandations.

Alerte météo : Sousse face à des vents violents

L’Institut national de la météorologie (INM) a émis une alerte sévère concernant des rafales de vent puissantes prévues pour le mercredi 28 janvier 2026.

Cette mise en garde, d’une importance capitale, a été déclenchée en raison de l’intensité des vents attendus qui pourraient causer des dommages considérables.

Le gouverneur de Sousse a réagi rapidement, conseillant aux résidents de rester chez eux et d’éviter tout voyage non essentiel.

Il a également mis en garde contre les dangers potentiels liés à ces vents, tels que la chute d’objets et d’équipements mal fixés.

Comment se protéger face à la fureur des éléments ?

Le gouverneur de Sousse insiste sur l’importance de rester à l’abri, chez soi, sauf en cas d’urgence absolue. Cette mesure vise à minimiser les risques liés aux déplacements durant ces conditions météorologiques extrêmes.

Il recommande également d’éviter les zones à risque comme les arbres, les structures hautes et les poteaux d’éclairage ou d’électricité.

De plus, il est crucial de sécuriser tout objet susceptible de tomber sous l’effet des vents violents pour prévenir tout accident.

Quelles précautions pour les agriculteurs et les marins ?

Les agriculteurs et les marins sont particulièrement concernés par ces alertes. Ils sont invités à redoubler de vigilance, notamment en protégeant leur bétail et leurs équipements. Il est essentiel d’éloigner ces derniers des zones basses et des oueds pour éviter tout risque.

Quant aux marins, ils sont formellement interdits de prendre la mer. Les embarcations de pêche doivent être sécurisées afin de prévenir tout dommage.

Enfin, le respect strict des recommandations de l’INM et une attention soutenue aux bulletins d’alerte sont vivement conseillés.