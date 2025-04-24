Spécialité turque emblématique : une surprise gustative à découvrir sur Turkish Airlines

Voyager avec Turkish Airlines, c’est aussi s’offrir une escapade culinaire à la découverte des saveurs de la Turquie. La compagnie aérienne nationale turque est réputée pour sa cuisine raffinée et authentique, qui fait honneur à la richesse gastronomique du pays. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir une spécialité turque emblématique servie à bord des vols Turkish Airlines. Préparez-vous à un voyage gustatif inoubliable, qui éveillera vos papilles et vous transportera au cœur de l’Orient. Alors, attachez votre ceinture et laissez-vous surprendre par cette expérience culinaire unique en plein ciel.

Turkish Airlines lance une initiative gourmande pour valoriser le patrimoine culturel turc

En vue de promouvoir le riche patrimoine culturel de la Turquie et d’attirer davantage de touristes, Turkish Airlines a lancé une initiative originale. La compagnie aérienne nationale turque propose désormais à ses passagers internationaux de déguster une spécialité locale : la glace de Maras, ou « Maras dondurmasi ». Cette crème glacée traditionnelle de la ville de Kahramanmaras est servie sur les vols long-courriers de la compagnie, en partenariat avec la municipalité métropolitaine de la ville et le ministère de la Culture et du Tourisme turc.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large visant à valoriser le patrimoine culinaire national et à renforcer le rôle clé de Turkish Airlines dans le développement du secteur touristique du pays.

La glace de Maras : une expérience culinaire unique à bord des vols Turkish Airlines

La glace de Maras, connue pour sa texture élastique et dense qui résiste à la chaleur, est une spécialité traditionnelle de la ville de Kahramanmaras. Cette douceur lactée, généralement préparée à partir de lait de chèvre, offre une expérience gustative unique aux passagers de Turkish Airlines. Ahmet Bolat, président du conseil d’administration de la compagnie aérienne, a déclaré que cette initiative vise à promouvoir les saveurs régionales turques sur leurs vols long-courriers.

Des informations sur la glace de Maras ainsi que des vidéos présentant Kahramanmaras seront également diffusées sur le site web de la compagnie. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large visant à valoriser le patrimoine culinaire turc et à promouvoir la Turquie comme destination touristique.

La promotion de Kahramanmaras et de la Turquie à l’échelle internationale

En plus de faire découvrir la glace de Maras à ses passagers, Turkish Airlines a pour ambition de promouvoir la ville de Kahramanmaras et la Turquie en tant que destination touristique. En 2024, la compagnie a transporté plus de 85,2 millions de passagers, dont 8,2 millions de touristes, contribuant ainsi à hauteur de 17,2 milliards de dollars à l’économie du pays.

Ahmet Bolat a annoncé des campagnes de promotion de Kahramanmaras jusqu’en Chine, Taïwan, Hong Kong et Australie. Ces initiatives s’ajoutent aux 108 campagnes déjà menées sur les six continents, sensibilisant ainsi deux milliards de personnes à la richesse culturelle et touristique de la Turquie.