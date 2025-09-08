Spectacle grandiose pour le 69ème anniversaire de la Garde Nationale à Carthage : un événement à ne pas manquer

Célébrant son 69ème anniversaire, la Garde Nationale de Carthage promet un spectacle grandiose qui marquera les esprits. Un événement d’envergure qui s’inscrit dans la continuité des festivités annuelles, mais qui cette année, revêt une dimension particulière.

En effet, pour cet anniversaire, la Garde Nationale a prévu de nombreuses surprises et animations qui sauront ravir petits et grands. Préparez-vous à vivre un moment inoubliable, riche en émotions et en découvertes. Restez connectés pour ne rien manquer de ce rendez-vous exceptionnel qui se tiendra très prochainement.

La Garde Nationale célèbre son 69ème anniversaire avec un spectacle à Carthage

Le Club Sportif de la Garde Nationale a marqué le 69ème anniversaire de la création de la Garde Nationale par un spectacle grandiose à l’amphithéâtre de Carthage. Animée par le talentueux chanteur Mortadha Ftiti, cette soirée festive a vu la participation du commandant de la Garde nationale et de plusieurs hauts responsables du Corps.

Cette célébration annuelle est une tradition qui met en lumière les réalisations et les défis relevés par la Garde Nationale pour assurer la stabilité et la défense du pays.

Houssemeddine Jebabli souligne l’importance de la commémoration annuelle

Le porte-parole de la Direction Générale de la Garde Nationale, Houssemeddine Jebabli, a mis en avant l’importance de cette célébration annuelle. Il a rappelé que cet événement est une occasion privilégiée pour mettre en lumière les acquis des unités de la Garde nationale et les défis qu’elles ont relevés pour assurer la stabilité et la défense du pays.

Jebabli a également évoqué la création de la Garde nationale en 1956, qui a débuté avec un noyau de 500 personnes issues des « fallagas » et 500 autres venant des villes tunisiennes, tous militants pour l’indépendance du pays.

Remise des diplômes à l’École nationale de la Garde nationale par le ministre de l’Intérieur

La cérémonie du 69e anniversaire s’est poursuivie au siège de l’École nationale de la Garde nationale de Bir Bouregba, dans le gouvernorat de Nabeul. Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a joué un rôle central en remettant les diplômes aux élèves de la 75e promotion des sous-officiers, dont 100 caporaux de la brigade de la Garde municipale. Il a également honoré plusieurs retraités du Corps de la Garde nationale.

Dans son discours, Nouri a salué l’esprit de coopération et d’harmonie des unités sécuritaires et militaires, tout en exhortant les nouveaux diplômés à servir leur patrie avec sérieux, responsabilité et abnégation.