Spectacles d’inauguration grandioses pour les JM d’Oran – L’Algérie tient ses promesses (Vidéos)

La 19e édition des Jeux Méditerranéens Oran 2022 a officiellement débuté ce samedi soir, le 25 juin 2022 plus précisément. Cette cérémonie d’ouverture a été un succès tant au niveau artistique qu’au niveau organisationnel. La commission d’organisation a effectivement tenu ses promesses et a mis en place une cérémonie d’ouverture grandiose, voire majestueuse.

Le stade Olympique Miloud Hadefi d’Oran plein

La cérémonie a eu lieu dans le stade flambeau neuf d’Oran, qui a été spécialement construit pour recevoir les JM 2022. Plus de 40.000 personnes ont assisté à l’événement d’ouverture des JM. Il importe de noter que ce fût la seconde fois que l’Algérie reçoit les JM. La première datait d’il y a plus de 45 ans, soit en 1975.

Le président de la Commission des cérémonies d’ouverture et clôture des jeux Méditerranéens, Salim Dada, a promis d’organiser une cérémonie d’ouverture sublissime, qui ne pourra point être égalée. L’événement a duré environ deux heures, au cours desquels des artistes, des chorégraphies, de la musique ont animé l’ambiance. Les spectateurs ont également eu droit à des feux d’artifice et des jeux de lumières.

Une ambiance folle au sein du stade d’Oran

A part la musique et les danses, le public a également participé dans l’animation des festivités. On a pu voir des spectateurs fiers et enthousiastes. Par exemple, lorsque les représentants français aux JM ont fait leur entrée sur le terrain, les Algériens ont commencé à crier et chanter « One two three, Viva l’Algeria ».

La cérémonie d’ouverture des Jeux Méditerranéens : une fierté des Algériens.

Plusieurs artistes et personnalités ont animé l’ouverture officielle des JM, le 25 juin 2022. L’événement a été honoré par la présence du Chef d’Etat Algérien, Abdelmadjid Tebboune et de l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Ce dernier était l’invité spécial du président de la République. D’autres leaders politiques ont également assisté à cette cérémonie, comme le vice-président de la Turquie.

Vers 23h du soir, le président Tebboune a proclamé l’ouverture officielle de la 19e édition des JM à Oran 2022. Après son discours, les premières couleurs commencent à défiler, celles de la Grèce, suivi de la délégation espagnole qui a salué et a répété « Bonjour l’Algérie » devant les caméras. Les couleurs algériennes n’ont été repérées qu’à la fin du défilé.

L’événement a été diffusé par plusieurs chaînes TV comme la BeIN Sport, l’ENTV ou encore la TRT.