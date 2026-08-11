Spondylarthrite ankylosante : comment reconnaître cette maladie inflammatoire chronique ?

La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire chronique qui atteint principalement la colonne vertébrale et les articulations du bassin. Elle évolue par poussées douloureuses, alternant avec des périodes d’accalmie, et peut entraîner une raideur progressive des articulations.

Cette pathologie apparaît le plus souvent chez les jeunes adultes, avec une prédominance chez les hommes. Un diagnostic précoce permet de mieux prendre en charge les symptômes et de limiter l’évolution de la maladie.

La spondylarthrite ankylosante : une inflammation chronique des articulations

La maladie débute généralement entre 18 et 35 ans et reste rare après 50 ans. Elle est plus fréquente chez les personnes ayant des antécédents familiaux et est souvent associée à la présence du gène HLA-B27, sans que celui-ci suffise à confirmer le diagnostic.

Les principaux symptômes concernent la colonne vertébrale, les articulations sacro-iliaques et, parfois, les articulations périphériques. Les douleurs apparaissent surtout la nuit ou au réveil, s’accompagnent d’une raideur matinale et peuvent progressivement limiter les mouvements.

Chez certains patients, l’inflammation touche également les insertions des tendons ou la cage thoracique, ce qui peut réduire l’amplitude des mouvements respiratoires.

Comment le diagnostic est-il établi ?

Le diagnostic repose d’abord sur l’examen clinique, les symptômes décrits par le patient et les antécédents familiaux. Le médecin évalue notamment la mobilité de la colonne vertébrale et recherche une inflammation des articulations du bassin.

Des radiographies permettent de mettre en évidence une atteinte des articulations sacro-iliaques ou une raideur de la colonne vertébrale. Lorsque les lésions ne sont pas visibles, une IRM peut détecter des signes précoces d’inflammation.

Des analyses de sang complètent le bilan en recherchant des marqueurs inflammatoires comme la protéine C-réactive ou la vitesse de sédimentation. La recherche du gène HLA-B27 peut également orienter le diagnostic, sans constituer une preuve à elle seule.

Une prise en charge précoce pour limiter l’évolution de la maladie

La spondylarthrite ankylosante évolue différemment selon les patients. Chez certaines personnes, les poussées restent espacées, tandis que d’autres développent une raideur progressive pouvant affecter durablement la mobilité.

Un diagnostic rapide permet de mettre en place une prise en charge adaptée afin de soulager les douleurs et de préserver la souplesse des articulations.

Le suivi médical régulier est également essentiel pour surveiller l’évolution de la maladie et adapter les traitements si nécessaire.