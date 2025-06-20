SRM Casablanca-Settat : 172 talents fraîchement recrutés pour booster le capital humain

La région de Casablanca-Settat, véritable moteur économique du Maroc, accueille 172 nouveaux talents au sein de SRM. Ces recrutements stratégiques visent à renforcer le capital humain de l’entreprise et à soutenir son développement continu. Dans un environnement économique en constante évolution, l’importance d’un personnel qualifié et dynamique est plus que jamais cruciale. C’est dans cette optique que SRM Casablanca-Settat a choisi d’investir dans ces nouvelles recrues, promesses d’un avenir prospère pour l’entreprise.

Découvrez comment ces talents fraîchement recrutés vont contribuer à booster le capital humain de SRM.

SRM Casablanca-Settat lance un ambitieux plan de recrutement

La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat a initié un vaste plan de recrutement, accueillant 172 nouveaux collaborateurs lors de la première phase. Ce plan structurant prévoit plus de 600 postes à pourvoir, soulignant l’importance stratégique de ce recrutement pour l’entreprise.

L’objectif est d’enrichir les équipes avec des profils alignés sur les valeurs et les enjeux de la SRM, notamment dans le contexte de transformation actuel. Le Directeur Général, M. Youssef Ettazi, a salué l’implication de tous, affirmant que cette mobilisation permettra à l’entreprise de relever les défis territoriaux à venir.

Un parcours d’intégration soigneusement conçu pour les nouvelles recrues

La SRM Casablanca-Settat a mis en place un processus d’intégration réfléchi et structuré pour ses nouvelles recrues. La Directrice du Capital Humain, Mme Bouchra Nhaili, a souligné l’importance de ce parcours qui permet à chaque collaborateur de s’imprégner des valeurs, des référentiels professionnels et des codes relationnels de l’entreprise dès les premières semaines.

Le programme de formation continue, combinant transmission des savoir-faire techniques et développement des soft skills, vise une professionnalisation progressive et une fidélisation durable des talents. L’entreprise accorde une attention particulière à la réussite de chaque prise de poste, considérée comme un enjeu stratégique de mobilisation et de cohérence collective.

La Direction du Capital Humain, un acteur clé de la performance collective

La Direction du Capital Humain joue un rôle stratégique dans le renforcement de la performance collective de la SRM Casablanca-Settat. Elle est au cœur de la construction d’une expérience collaborateur basée sur la confiance, l’apprentissage continu et l’alignement avec la raison d’être de l’entreprise.

Mme Bouchra Nhaili, Directrice du Capital Humain, a réaffirmé cet engagement lors de l’accueil des nouvelles recrues : « Accueillir, accompagner, faire grandir : telles sont les ambitions portées par cette première étape d’un parcours professionnel que nous souhaitons riche de sens pour chacune et chacun ». Cette initiative souligne l’importance accordée à chaque prise de poste, non comme une simple formalité administrative, mais comme un enjeu stratégique de mobilisation et de cohérence collective.