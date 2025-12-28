SRM Casablanca-Settat s’implante à Oulad Saleh Bouskoura, un nouveau chapitre pour la région

La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat poursuit son expansion avec l’inauguration d’une nouvelle agence à Oulad Saleh, dans la commune de Bouskoura.

Srm Casablanca-Settat : inauguration d’une nouvelle agence à Oulad Saleh Bouskoura

La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat a ouvert ses portes à une nouvelle agence à Oulad Saleh, située dans la commune de Bouskoura, ce mardi.

Cette initiative s’aligne avec la stratégie de la SRM visant à élargir son réseau commercial et à rendre ses services plus accessibles aux citoyens.

Cette nouvelle agence est la quatrième du réseau commercial de la SRM dans la province. Elle vise à améliorer l’accueil des usagers, faciliter l’accès aux services multiservices et soutenir le développement dynamique que connaît la région.

Renforcement du réseau commercial de la SRM

En outre, cette initiative vise également à soutenir le développement dynamique que connaît la région. La SRM entend ainsi contribuer activement à la croissance économique locale en se rapprochant davantage des citoyens et en répondant plus efficacement à leurs besoins.

Quels bénéfices pour les usagers de la région ?

De plus, cette initiative contribue au développement économique de la région. En se rapprochant des citoyens, la SRM répond plus efficacement à leurs besoins et stimule ainsi l’économie locale.