SRM : Laftit dévoile les progrès et investissements prévus jusqu’en 2025, voici les détails

L’avenir de SRM se dessine avec des perspectives prometteuses. Le directeur, Laftit, a récemment partagé les avancées significatives de l’entreprise et les investissements prévus pour les années à venir. Cet article vous propose un aperçu détaillé de ces annonces, qui marquent une étape importante dans le développement de SRM.

Restez connectés pour découvrir comment SRM envisage son futur et comment ces projets ambitieux pourraient transformer le paysage de l’industrie.

Le programme d’investissement des Sociétés régionales multiservices (SRM) : un budget de 253 milliards de DH

Les Sociétés régionales multiservices (SRM) ont lancé un ambitieux programme d’investissement, doté d’un budget colossal de 253 milliards de DH. Au cours des cinq premières années, 32% de ce montant a déjà été investi, selon le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. Pour l’année 2025, une enveloppe budgétaire de plus de 13 MMDH hors taxes est prévue pour les quatre sociétés créées lors de la première phase du programme.

Ces fonds sont destinés à la réhabilitation et au développement des infrastructures et équipements de distribution, ainsi qu’à la correction des déséquilibres spatiaux et des inégalités de gestion.

Activation des contrats de gestion et rôle du ministère de l’Intérieur

Les contrats de gestion ont été mis en œuvre dans plusieurs régions, notamment Casablanca-Settat, Souss Masisa, l’Oriental et Marrakech-Safi, entre octobre et novembre 2024. Le contrat pour la région de Rabat-Salé-Kénitra a été activé en juin 2025. Le ministère de l’Intérieur joue un rôle clé dans ce processus, supervisant le transfert de la gestion du service aux SRM.

Il accompagne également le personnel dans l’élaboration des documents nécessaires au transfert des actifs pour la gestion du service, garantissant ainsi une transition fluide et efficace.

Les SRM : un engagement pour une meilleure qualité de service et des investissements accrus

Les Sociétés régionales multiservices (SRM) se sont engagées à améliorer la qualité du service offert aux usagers. Elles ont repris les installations des anciens distributeurs et s’efforcent d’améliorer le niveau des investissements dans le domaine de la distribution. Les SRM sont également à l’écoute des usagers, répondant à leurs questions, traitant leurs réclamations avec diligence et accordant des facilités de paiement exceptionnelles en cas de besoin.

Par ailleurs, elles ont mis en place des représentations de proximité sous forme de directions provinciales et une société de développement des services publics de distribution, renforçant ainsi leur présence sur le terrain.