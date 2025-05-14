Stade d’Annaba : Une expérience inoubliable, mais le parking reste un défi !

Vivre un match au Stade d’Annaba, c’est s’immerger dans une ambiance électrisante et passionnée. Cependant, l’expérience ne se limite pas à la pelouse et aux gradins. En effet, le stationnement est un aspect crucial de toute visite au stade, qui peut parfois s’avérer être un véritable défi. Dans cet article, nous allons partager avec vous notre expérience du Stade d’Annaba, en mettant l’accent sur les défis que représente le parking.

Préparez-vous à découvrir les coulisses d’un des plus grands stades d’Algérie, où le football est bien plus qu’un simple sport, c’est une véritable passion.

Le stade du 19 mai 1956 d’Annaba : un joyau de l’architecture sportive algérienne

Le stade du 19 mai 1956 à Annaba, rénové pour le CHAN organisé en Algérie il y a deux ans, est une merveille architecturale. Malgré un problème de stationnement lors de sa dernière utilisation, ce stade se distingue par la qualité exceptionnelle de sa pelouse, si parfaite qu’elle a été confondue avec du synthétique.

Avec une capacité de 55 000 places, c’est le deuxième plus grand stade du pays, équipé pour accueillir des compétitions majeures grâce à ses installations pour la presse et les officiels. Cependant, le confort du spectateur reste un défi, notamment en termes de restauration, de sanitaires et de gestion des parkings.

Les défis du confort des spectateurs au stade d’Annaba

Malgré son architecture impressionnante, le stade d’Annaba présente des lacunes en matière de confort pour les spectateurs. L’absence de lieux de restauration et de toilettes adéquates est un problème majeur. De plus, la gestion des parkings pose également problème. Par exemple, lors d’un match récent, le vaste parking de 6 hectares pouvant accueillir jusqu’à 3 000 véhicules était inexplicablement fermé, forçant les 20 000 spectateurs à se garer où ils le pouvaient.

Ces problèmes, qui semblent avoir été négligés après le CHAN, doivent être résolus si l’Algérie souhaite continuer à accueillir des compétitions de haut niveau.

Le cahier des charges du CHAN : un guide négligé pour l’organisation de grandes compétitions

Les problèmes rencontrés lors du dernier match au stade d’Annaba soulignent l’importance des recommandations du cahier des charges du CHAN, qui semblent avoir été oubliées. Ce document stipule que les organisateurs doivent offrir un maximum de commodités aux spectateurs, y compris un stationnement adéquat.

Cependant, la fermeture du grand espace de stationnement adjacent a contraint les spectateurs à se garer le long de l’autoroute ou là où ils le pouvaient. Si l’Algérie aspire à organiser de grandes compétitions, elle ne peut plus ignorer ces aspects essentiels. En effet, le confort des spectateurs est évalué par les officiels de la confédération et joue un rôle crucial dans l’attribution des événements sportifs.