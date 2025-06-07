Startups : L’Algérie surprend en devenant le leader mondial des politiques d’écosystèmes innovants

L’Algérie fait sensation sur la scène internationale des startups. Contre toute attente, ce pays d’Afrique du Nord se hisse au rang de leader mondial en matière de politiques d’écosystèmes innovants. Un exploit qui témoigne de l’effervescence entrepreneuriale qui règne dans le pays et de sa volonté de se positionner comme un acteur majeur de l’innovation technologique.

Découvrez comment l’Algérie a réussi à transformer son écosystème startup et à se distinguer sur la scène mondiale.

L’Algérie, championne mondiale des politiques favorables aux startups

En faisant preuve d’un engagement sans précédent pour l’innovation et le développement des startups, l’Algérie a décroché une distinction majeure sur la scène internationale. Lors du Global Entrepreneurship Summit qui s’est tenu récemment aux États-Unis, le pays a été reconnu comme le meilleur « policy driver » de l’écosystème entrepreneurial à l’échelle mondiale.

Ce titre illustre l’efficacité des politiques publiques algériennes en matière de soutien à l’entrepreneuriat, un rôle crucial pour stimuler l’innovation et la croissance économique. Cette reconnaissance internationale souligne également le potentiel croissant des startups algériennes sur les marchés mondiaux.

Le rôle stratégique de l’Algérie dans la transformation numérique

L’Algérie ne se contente pas d’une simple présence protocolaire sur la scène internationale. Au contraire, elle joue un rôle actif et stratégique dans la transformation numérique et le soutien aux entrepreneurs à travers le continent africain. Le ministre de l’Économie, de la connaissance, des startups et des microentreprises, M. Yacine El-Mahdi Oualid, a souligné lors du sommet que cette distinction récompense les efforts continus de l’Algérie pour promouvoir une culture entrepreneuriale durable.

Il a également mis en avant le modèle algérien de soutien à l’innovation, qui comprend des programmes de financement, une fiscalité adaptée, des infrastructures technologiques et un accompagnement à l’international.

Un signal fort pour la jeunesse algérienne et les investisseurs internationaux

Cette première place dans le classement mondial est un message puissant envoyé à la jeunesse algérienne et aux investisseurs étrangers. Elle témoigne de l’attractivité croissante des projets innovants algériens, qui suscitent un intérêt grandissant sur la scène internationale.

Cette reconnaissance confirme la volonté de l’Algérie de se positionner comme un acteur majeur de l’économie de demain, en s’appuyant sur ses talents innovateurs. Elle souligne également l’engagement du pays à relever les défis futurs, en misant sur l’innovation et l’entrepreneuriat.