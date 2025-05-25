Stellantis Algérie dévoile : Des avancées impressionnantes et des innovations pour 2025

Stellantis Algérie, le géant de l’industrie automobile, fait une nouvelle fois parler de lui. En effet, l’entreprise a récemment dévoilé ses avancées et innovations pour cette année 2025, qui promettent d’être impressionnantes. Dans cet article, nous allons vous présenter ces nouveautés qui marquent un tournant majeur dans l’histoire de Stellantis Algérie. Préparez-vous à découvrir des technologies de pointe, des performances inédites et des designs futuristes qui vont révolutionner votre expérience de conduite.

Restez avec nous pour en savoir plus sur ce que Stellantis Algérie nous réserve pour cette année.

L’usine Fiat de Tafraoui : une évolution industrielle remarquable

Depuis son inauguration il y a un an et demi, l’usine Fiat de Tafraoui a connu une transformation industrielle significative. La deuxième phase du projet, qui vise à assembler entièrement les véhicules à partir de pièces de rechange fabriquées localement, est en cours de réalisation. Cette avancée majeure s’inscrit dans la politique de Stellantis Algérie axée sur la recherche, le développement et la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Parallèlement, l’usine s’étend pour augmenter sa capacité de production automobile, passant de 17 000 véhicules produits en 2024 à 60 000 prévus cette année.

Stellantis Algérie : un centre d’expertise en formation et l’intégration de nouveaux collaborateurs

En plus de son expansion industrielle, Stellantis Algérie prévoit la création d’un centre d’expertise dédié à la formation de ses futurs collaborateurs. Cette initiative vise à renforcer les compétences techniques et industrielles nécessaires pour maîtriser le processus de fabrication. Par ailleurs, le groupe s’apprête à intégrer 550 nouveaux collaborateurs dans ses ateliers de ferrage et de peinture, venant s’ajouter aux 1650 déjà en poste.

Ces mesures s’inscrivent dans la volonté de Stellantis de garantir une qualité et une homogénéité de formation, avec déjà 380 000 heures de formation dispensées depuis le lancement de l’usine.

Stellantis Algérie : des projets ambitieux et une nouvelle version du Doblo Panorama

Stellantis Algérie ne cesse de surprendre avec ses projets futurs. L’entreprise prévoit de lancer une nouvelle version du Doblo Panorama, un véhicule qui a connu un grand succès auprès des Algériens. Cette nouvelle édition promet d’être plus luxueuse et sophistiquée. Par ailleurs, Stellantis vise à produire 90 000 unités par an d’ici 2026, un objectif ambitieux qui sera soutenu par l’introduction discrète d’un quatrième modèle de véhicule fin 2025.

En outre, une rencontre a été organisée avec les sous-traitants et fournisseurs pour intégrer de nouveaux acteurs dans le processus de production, soulignant ainsi l’engagement de Stellantis envers le développement local.