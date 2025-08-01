Stellantis Algérie dévoile son joyau à venir : la Fiat Grande Panda, une révolution automobile en 2025

Stellantis Algérie, acteur majeur de l’industrie automobile, s’apprête à bouleverser le marché avec une nouveauté qui promet d’être révolutionnaire. La Fiat Grande Panda, un modèle inédit, est sur le point de voir le jour et suscite déjà un vif intérêt. Préparez-vous à découvrir un véhicule qui pourrait bien redéfinir les standards de l’automobile.

Stellantis annonce la production de la Fiat Grande Panda en Algérie

Le groupe Stellantis a récemment confirmé son intention de produire le modèle Fiat Grande Panda en Algérie, renforçant ainsi sa présence industrielle dans la région. Cette décision stratégique, qui s’inscrit dans les projets structurants du groupe pour la région Afrique-Moyen-Orient, verra la production de la voiture sur le site industriel de Tafraoui, situé dans la wilaya d’Oran.

Cette initiative est le fruit d’une vision commune entre Stellantis, désireux de consolider son empreinte industrielle au sud de la Méditerranée, et l’État algérien, déterminé à revitaliser une filière automobile souveraine basée sur la sous-traitance locale et l’intégration nationale.

ENPC et Sigit s’associent pour la fabrication locale de composants

Un partenariat stratégique a été conclu entre l’entreprise publique algérienne ENPC et le groupe italien Sigit, expert en plasturgie automobile. Cette alliance vise à produire localement des éléments essentiels tels que les tableaux de bord et les panneaux de porte, destinés principalement à la Grande Panda et au Doblo. La Grande Panda sera assemblée selon le procédé CKD (Complete Knock Down), intégrant des processus industriels majeurs comme la soudure et la peinture.

Ce développement technique représente une avancée significative pour l’usine de Tafraoui, qui aspire à devenir un centre d’excellence régional dans le domaine de l’industrie automobile.

La Grande Panda : un modèle hybride innovant assemblé en Algérie

La Grande Panda, qui sera produite à partir de 2025, se distingue par son design audacieux et sa silhouette de crossover urbain. Elle cible un large public algérien en quête de véhicules modernes, robustes et économiques. Sous le capot, la Grande Panda proposera une motorisation hybride légère, avec un moteur 1.2 L 3 cylindres, déployant 100 à 110 chevaux, associé à des boîtes manuelle ou automatique.

Ce choix témoigne de la volonté de Fiat d’allier efficience énergétique et accessibilité. L’assemblage de ce modèle emblématique se fera selon le procédé CKD (Complete Knock Down), incluant des processus lourds tels que la soudure et la peinture.