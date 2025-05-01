Stellantis Algérie en pleine expansion : préparation intense pour le CKD à l’usine Fiat d’Oran

Stellantis Algérie, l’un des géants de l’industrie automobile, est en pleine phase d’expansion. L’entreprise se prépare activement pour le montage en CKD (Completely Knocked Down) à l’usine Fiat d’Oran. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer sa présence sur le marché algérien et à répondre aux besoins croissants des consommateurs locaux. Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette expansion et la préparation intense qui se déroule actuellement.

Stellantis Algérie : une montée en puissance stratégique pour le développement industriel

Stellantis Algérie intensifie ses activités de production, renforce ses compétences industrielles et établit des partenariats stratégiques tout en créant un réseau local de sous-traitance. Depuis l’inauguration de l’usine Fiat à Tafraoui en décembre 2023, Stellantis a franchi des étapes clés, illustrant son ambition de faire de l’Algérie un pivot stratégique dans son expansion africaine.

En mars 2024, l’entreprise a lancé l’extension de l’usine pour intégrer le ferrage et la peinture, conformément aux exigences du cahier des charges régissant l’activité de construction automobile. Cette extension, dont le taux de réalisation atteignait 70% en mars dernier, devrait être achevée prochainement, marquant le début de la deuxième phase de production.

Extension de l’usine Fiat de Tafraoui : une capacité de production accrue pour le CKD

L’extension de l’usine Fiat à Tafraoui aura un impact majeur sur la production du groupe Stellantis. En effet, elle permettra d’augmenter significativement les capacités de production de l’usine et de lancer la production en CKD (Completely Knocked Down) des véhicules Fiat. Actuellement assemblés avec un taux d’intégration de 10%, ces véhicules passeront à un niveau supérieur de fabrication avec un taux d’intégration variant entre 15 et 20% selon le type de véhicule.

Cette avancée s’accompagnera de l’arrivée de nouveaux équipements robotisés de pointe dans l’unité de peinture et de soudure, impliquant plusieurs fournisseurs locaux et une main-d’œuvre hautement qualifiée. L’achèvement prochain de cette extension marque une étape importante dans la structuration des activités CKD de Stellantis Algérie.

Recrutement et formation : les clés de la montée en puissance de Stellantis Algérie

Dans le cadre de cette expansion, Stellantis Algérie a récemment finalisé le recrutement de sa première équipe dédiée aux ateliers de ferrage et de peinture. Cette équipe, composée de 550 nouveaux collaborateurs spécialisés, vient s’ajouter aux 1650 employés qui ont rejoint l’usine en 2024.

Ces derniers ont bénéficié de 170 000 heures de formation dispensées en partenariat avec plusieurs institutions locales. L’implication de fournisseurs locaux et d’une main-d’œuvre hautement qualifiée est un facteur clé de cette montée en cadence. En 2026, l’usine prévoit une augmentation significative de sa production, atteignant environ 90 000 unités par an, avec l’introduction d’un quatrième modèle.