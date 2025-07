Stellantis Algérie : Lancement d’un projet de certification audacieux pour 2025

Stellantis Algérie, l’un des leaders de l’industrie automobile, fait une nouvelle fois parler d’elle. En effet, l’entreprise vient d’annoncer le lancement d’un projet de certification audacieux pour cette année 2025. Un pari ambitieux qui témoigne de la volonté du groupe de se positionner comme un acteur majeur de l’innovation dans le secteur.

Quels sont les enjeux de ce projet ? Quelles retombées peut-on en attendre ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet article. Restez connectés pour en savoir plus sur cette initiative prometteuse de Stellantis Algérie.

Stellantis El Djazaïr lance son programme de certification pour la deuxième année

Pour la seconde année consécutive, Stellantis El Djazaïr met en œuvre un programme de certification ambitieux destiné à ses conseillers commerciaux et chefs des ventes. Cette initiative structurée, lancée en 2024, vise à renforcer les compétences de ses équipes sur le terrain, au cœur de sa stratégie commerciale. Après avoir certifié 99% de ses équipes commerciales l’année précédente, l’objectif pour 2025 est d’atteindre une certification complète.

Le contenu pédagogique a été enrichi et mis à jour pour être plus orienté vers le client. Le programme offre une formation flexible, en présentiel ou à distance, tout en maintenant des normes de qualité élevées.

Objectifs et stratégie du programme de certification de Stellantis El Djazaïr

Modalités et contenu de la formation : un parcours enrichi et orienté client

Le programme de certification de Stellantis El Djazaïr offre un parcours de formation flexible, qui peut être suivi en présentiel ou à distance, selon les besoins des participants. Le contenu pédagogique a été soigneusement élaboré pour répondre aux attentes des clients, avec une mise à jour régulière pour rester au fait des dernières tendances du marché. L’objectif est d’offrir une formation de qualité supérieure, tout en s’adaptant aux réalités du terrain.

En 2025, l’ambition est claire : atteindre une certification totale, avec un contenu pédagogique encore plus riche et centré sur le client. C’est une démarche qui témoigne de l’engagement de Stellantis El Djazaïr à consolider les performances de son réseau et à placer l’expérience client au cœur de ses priorités.