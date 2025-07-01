Stellantis : Antonio Filosa orchestre une nouvelle équipe dirigeante, un tournant stratégique pour 2025

Stellantis, le géant de l’automobile, est en pleine mutation. Sous la houlette d’Antonio Filosa, une nouvelle équipe dirigeante prend les rênes de l’entreprise avec pour objectif de redéfinir sa stratégie à l’horizon 2025. Un changement majeur qui pourrait bien marquer un tournant décisif dans l’histoire du groupe.

Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les contours de cette réorganisation et les enjeux qu’elle représente pour Stellantis. Restez connectés pour comprendre comment Antonio Filosa compte transformer le paysage automobile mondial.

Antonio Filosa, le nouveau timonier de Stellantis

Stellantis, le géant regroupant 16 marques automobiles, accueille Antonio Filosa en tant que nouveau capitaine à la barre. Cette nomination marque une nouvelle ère pour l’entreprise, avec un accent renouvelé sur le marketing de qualité et le design. La « SLT » (Stellantis Leadership Team), composée de douze membres aux côtés de Filosa, reflète un équilibre multinational avec six Français, trois Américains et trois Italiens.

Cette équipe est le reflet d’une volonté de fusionner les héritages de PSA et Fiat-Chrysler, tout en se recentrant vers l’axe italo-américain. Filosa a devant lui des défis majeurs, notamment la gestion des droits de douane américains et la nécessité potentielle de rapatrier une partie de la production mexicaine aux États-Unis.

Les défis de Stellantis face à un marché en mutation

Antonio Filosa, nouveau leader de Stellantis, hérite d’une situation complexe. Les droits de douane américains et la possible nécessité de relocaliser une partie de la production mexicaine aux États-Unis sont des enjeux majeurs qui pourraient impacter la rentabilité future de l’entreprise. Pour regagner des parts de marché, Stellantis doit convaincre les consommateurs encore hésitants face aux véhicules électriques coûteux tout en accélérant le développement d’une offre hybride plus abordable.

Cette stratégie s’inscrit dans une volonté de reconstruire la confiance avec le marché, grâce à un marketing de qualité et un design innovant, tout en respectant les héritages de PSA et Fiat-Chrysler.

Stellantis : une stratégie de reconquête du marché

