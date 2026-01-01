Stellantis El Djazaïr élargit son horizon après-vente avec EUROREPAR grâce à des alliances locales inédites

Stellantis El Djazaïr renforce son engagement envers le développement de l’écosystème automobile algérien.

En concluant des accords avec plusieurs opérateurs industriels locaux pour la fabrication de pièces de rechange multimarques, l’entreprise vise à augmenter l’intégration locale et à commercialiser ces pièces sous la marque EUROREPAR.

Stellantis El Djazaïr et ses alliances locales inédites pour une production locale

Stellantis El Djazaïr a récemment établi des partenariats stratégiques avec plusieurs industriels algériens, marquant ainsi un tournant dans la production locale de pièces de rechange multimarques.

Ces alliances, commercialisées sous la marque EUROREPAR, sont une première dans l’industrie automobile algérienne.

Stellantis El Djazaïr annonce la conclusion d'un partenariat avec l'équipementier IKAM Auto Industrie, pour la fourniture de plaquettes de frein.



Ces accords, qui comprennent entre autres SARL IKAM Auto Industrie pour les plaquettes de frein et EURL AED pour divers filtres, s’inscrivent dans la volonté de Stellantis El Djazaïr de renforcer l’écosystème automobile national et d’accroître l’intégration locale.

Ils témoignent de l’engagement de l’entreprise à développer la filière locale en s’appuyant sur des acteurs nationaux respectant les normes internationales de qualité.

Eurorepar : une marque de pièces de rechange algérienne en plein essor

La commercialisation des pièces produites localement sous la marque EUROREPAR représente une avancée majeure pour l’écosystème automobile national.

En effet, cette initiative favorise non seulement le développement de l’industrie locale, mais contribue également à renforcer l’intégration de l’Algérie dans le marché mondial de l’automobile.

Voir des pièces fabriquées localement être commercialisées sous une marque reconnue comme EUROREPAR montre que l’industrie algérienne est capable de répondre à des standards élevés. C’est une vraie source de motivation pour les acteurs du secteur.

Adel, 41 ans, responsable qualité dans l’industrie automobile

Cette stratégie s’inscrit parfaitement dans la vision de Stellantis El Djazaïr qui vise à promouvoir l’industrie automobile nationale tout en respectant les normes internationales de qualité. Ainsi, EUROREPAR devient un symbole de l’excellence algérienne dans le domaine de l’automobile.

Quels partenariats pour booster l’intégration locale ?

Stellantis El Djazaïr a conclu des accords avec SARL IKAM Auto Industrie pour la production de plaquettes de frein, EURL AED pour une gamme variée de filtres et SARL Nordine Automotive pour les liquides lave-glaces.

Ces collaborations renforcent l’industrie automobile algérienne en favorisant la production locale.

Ces partenariats illustrent l’engagement de Stellantis El Djazaïr à développer la filière locale et à localiser les pièces automobiles. Ils témoignent de sa volonté d’accroître l’intégration locale tout en respectant les normes internationales de qualité.