Stellantis El Djazaïr et le CFPA de Staoueli unissent leurs forces pour une nouvelle aventure industrielle en Algérie

Stellantis El Djazaïr s’associe au Centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) de Staouéli, en Algérie, pour renforcer l’employabilité des jeunes dans le secteur automobile.

Ce partenariat vise à aligner la formation aux besoins du marché, enrichir les contenus pédagogiques et développer la spécialité « mécatronique ».

Partenariat stratégique entre Stellantis El Djazaïr et le CFPA de Staoueli

Stellantis El Djazaïr a récemment conclu un accord de collaboration avec le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) de Staouéli. Cette alliance vise à renforcer les compétences des jeunes algériens dans le domaine automobile, en réponse aux besoins croissants du secteur.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de la session de février de la formation professionnelle, visant à aligner durablement l’éducation sur les exigences du marché.

L’accord prévoit également que Stellantis partagera son expertise avec les formateurs techniques et les responsables pédagogiques du CFPA. De plus, il enrichira le contenu de formation et les supports pédagogiques du centre, tout en offrant la possibilité d’accueillir des apprentis pour des stages au sein de son réseau après-vente.

Quels bénéfices pour les jeunes algériens ?

Ce partenariat entre Stellantis El Djazaïr et le CFPA de Staouéli offre une opportunité unique aux jeunes Algériens. Il leur permet d’acquérir des compétences précieuses dans le secteur automobile, augmentant ainsi leur employabilité.

L’objectif est de préparer efficacement ces jeunes à répondre aux besoins spécifiques du marché automobile.

De plus, la convention signée offre la possibilité aux apprentis de réaliser des stages au sein du réseau après-vente de Stellantis. Cela représente une occasion inestimable d’apprendre sur le terrain et d’acquérir une expérience pratique directement liée à leur formation.

Stellantis El Djazaïr : un acteur engagé pour la modernisation de la formation

Stellantis El Djazaïr joue un rôle clé dans ce partenariat, mettant à disposition son expertise en matière de formation.

Les enseignants techniques et responsables pédagogiques du CFPA bénéficieront ainsi d’un soutien précieux pour enrichir les contenus de formation et améliorer les supports pédagogiques utilisés au centre.

En outre, Stellantis a fait don de quatre moteurs et quatre boîtes de vitesses de dernière génération. Cette donation vise à renforcer l’aspect pratique de la formation des stagiaires et à moderniser les outils pédagogiques, soulignant l’engagement de Stellantis pour une formation professionnelle de pointe.