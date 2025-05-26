Stellantis : Samir Cherfan dévoile comment le CKD révolutionnera la production en Afrique du Nord et Moyen-Orient

Découvrez comment Samir Cherfan, figure emblématique de Stellantis, envisage de transformer la production automobile en Afrique du Nord et au Moyen-Orient grâce à l’innovation CKD. Cette stratégie révolutionnaire promet de bouleverser le paysage industriel de ces régions. Cet article vous plongera dans les détails de cette approche novatrice, ses implications et son potentiel pour redéfinir l’industrie automobile.

Préparez-vous à explorer une vision futuriste de la production automobile, où efficacité, durabilité et innovation sont les maîtres mots.

Progrès du projet Fiat Algérie et mise en œuvre du système CKD

Depuis décembre 2023, le projet Fiat Algérie a connu des avancées significatives. Stellantis se prépare à lancer la deuxième phase du projet, qui comprend la soudure et la peinture, avec 75% des machines déjà installées. Cette étape, prévue pour août prochain, permettra de produire le véhicule final.

Parallèlement, l’opération CKD (Completely Knocked Down) sera lancée avec un seul modèle avant d’être progressivement étendue à d’autres modèles. Ce système, complexe à mettre en place, offre néanmoins des avantages en termes de volume et de coûts de production.

Impact du système CKD sur la production et les coûts

L’adoption du système CKD par Stellantis promet d’augmenter le volume de production grâce à l’automatisation des processus. En effet, le passage du SKD au CKD implique l’introduction de robots pour accélérer la production. Cette transition permettra également de réduire les coûts de production, ce qui pourrait influencer favorablement le prix de revient du véhicule.

Toutefois, il est encore trop tôt pour déterminer si cette baisse des coûts se traduira par une réduction du tarif pour le consommateur. Néanmoins, l’augmentation de la capacité de production devrait améliorer la disponibilité des véhicules et renforcer la compétitivité de Stellantis sur le marché.

Objectifs de production et expansion de la gamme de véhicules

En 2025, Stellantis prévoit de produire 25 000 unités du Doblo panorama, répondant ainsi à une demande croissante pour ce modèle. Par ailleurs, l’entreprise envisage d’élargir sa gamme avec un quatrième véhicule sur le marché algérien, dont les détails restent encore confidentiels.

En outre, une nouvelle convention a été signée, permettant l’ajout de 7 commodités supplémentaires avant la fin de l’année grâce à la collaboration avec 12 fournisseurs. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de Stellantis d’atteindre un taux d’intégration supérieur à 20% d’ici 2025, renforçant ainsi son engagement envers le développement local.