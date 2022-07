STEPAA le premier Salon du Tourisme en plein air et d’Aventure, tout savoir sur l’évènement et les dates

Après la crise sanitaire qui a affecté le secteur du tourisme, le Salon du Tourisme en plein air et d’Aventure (STEPAA) est enfin de retour pour satisfaire les Algériens qui pensent à leurs futures vacances.

Un évènement organisé par Trio Travel et la Safex sous la direction de Monsieur le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat.

Un événement annuel passionnant

La saison des vacances approche. La première édition du Salon du Tourisme en plein air et d’Aventure se déroulera du 21 au 24 septembre 2022 au Palais des expositions Pins-Maritimes Alger Pavillon A – AHAGGAR. L’organisateur a choisi le slogan “Vivez l’Algérie”.

L’évènement s’adresse au grand public, mais surtout aux aventuriers et à ceux qui sont à la recherche d’activités de loisirs touristiques en plein air dans toute l’Algérie.

Un rendez-vous sur 4 jours avec un programme complet

Durant ce salon, différentes destinations touristiques inédites en Algérie seront exposées. Trio Travel et Safex va présenter le tourisme des Hauts plateaux, du désert Sahara, le tourisme balnéaire et des oasis. De nouvelles tendances en matière d’équipements et d’accessoires de tourisme seront disponibles.

Avec plus de 200 exposants, cet événement va combler le désir des fans d’activité plein air en découvrant les bons plans séjours, les idées de destination insolite et originale, les commodités et les hébergements, les nouvelles activités outdoor et les loisirs, à savoir la randonnée, le cyclisme, le camping, le canoë-kayak, le parachute, le bivouac, la voile, le parapente et bien d’autres.

4 jours de partage, de rencontre et d’échange avec les ateliers des initiations sportives, des agences de voyages professionnelles, des blogueurs spécialistes d’activités plein air, des organisateurs de tournoi sportif et de courses ainsi que des pratiquants (randonneur, cycliste, trailer, etc).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par STEPAA (@stepaadz)