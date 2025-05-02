Stratégie d’emploi : Akhannouch dirige une nouvelle réunion, voici les points clés à retenir

La stratégie d’emploi au Maroc est en pleine évolution. Akhannouch, figure emblématique de la politique marocaine, a récemment convoqué une nouvelle réunion pour discuter des orientations futures. Cet article vous propose un décryptage des points clés qui ont été abordés lors de cette rencontre. Quels sont les enjeux majeurs ? Quelles solutions sont envisagées pour dynamiser le marché du travail ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre.

Restez connectés pour découvrir les grandes lignes de cette stratégie d’emploi qui pourrait bien changer la donne.

Aziz Akhannouch dirige la deuxième réunion pour l’implémentation de la feuille de route de l’emploi

Le Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch, a conduit une réunion à Rabat ce mardi, axée sur le suivi de l’application de la feuille de route de l’emploi. Cette deuxième rencontre depuis la publication de la circulaire en février dernier, vise à établir des mécanismes de gouvernance et des outils de coordination entre les différents acteurs. L’objectif est d’améliorer l’intégration sociale et professionnelle des groupes vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, et de soutenir les familles rurales.

La réunion a également permis de discuter des moyens de mettre en œuvre efficacement ces initiatives, en mettant l’accent sur la promotion de l’emploi en milieu rural et l’encouragement des jeunes à créer des startups dans le secteur agricole.

Examen des initiatives pour l’intégration sociale et professionnelle des groupes vulnérables

La réunion a permis d’explorer diverses initiatives visant à renforcer l’intégration sociale et professionnelle des groupes les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Parmi ces initiatives figurent des mesures pour limiter les pertes d’emplois dans le secteur agricole, faciliter l’accès des femmes au travail et lutter contre l’abandon scolaire.

L’accent a été mis sur la mise en œuvre effective de ces initiatives, avec une attention particulière portée à la promotion de l’emploi en milieu rural. Des efforts sont également déployés pour encourager les jeunes à créer des startups actives dans le secteur agricole, contribuant ainsi à la dynamisation de l’économie rurale.

Des mesures pour lutter contre l’abandon scolaire et favoriser l’accès des femmes au travail

La réunion a également permis de mettre en lumière les mesures adoptées pour combattre l’abandon scolaire, avec pour objectif de réduire de moitié le nombre d’élèves quittant prématurément le système éducatif. Cela passe par le renforcement des établissements pionniers, l’expansion du concept de l’école de la deuxième chance et la mise en place de mesures incitatives pour encourager la poursuite des études ou l’accès à des formations professionnelles.

Par ailleurs, la promotion de l’accès des femmes au marché du travail a été discutée, notamment en levant les obstacles liés à la garde des enfants grâce à une augmentation de l’offre en garderies.