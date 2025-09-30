Stratégie économique de l’Algérie : L’équilibre audacieux entre importations et production locale pour 2025

L’Algérie, pays riche en ressources naturelles et humaines, est engagée dans une stratégie économique audacieuse pour l’année 2025. Cette stratégie vise à trouver un équilibre entre les importations et la production locale, afin de stimuler l’économie nationale tout en préservant ses réserves financières.

Comment l’Algérie compte-t-elle atteindre cet objectif ? Quels sont les défis et les opportunités qui se présentent ? Cet article explore ces questions et offre une analyse approfondie de la stratégie économique algérienne pour 2025. Restez avec nous pour découvrir les tenants et aboutissants de cette politique ambitieuse.

La vision économique du président Tebboune pour l’Algérie

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a récemment partagé sa vision de la politique économique actuelle du pays lors d’une rencontre avec les médias. Il a souligné l’importance de trouver un équilibre entre les importations et la production locale, une démarche qu’il a insisté n’est pas liée à l’austérité.

Tebboune a reconnu que le pays avait précédemment souffert d’un désordre dans ses importations, ce qui avait épuisé les réserves de devises sans apporter de solutions durables. Aujourd’hui, l’objectif est de mieux gérer les importations tout en renforçant la production nationale. Le président a également souligné l’importance de la numérisation pour atteindre cet équilibre, espérant y parvenir d’ici la fin de l’année.

La quête d’un équilibre entre importations et production locale

La politique actuelle vise donc à mieux gérer les importations tout en renforçant la production locale. Le président a également souligné l’importance de la production nationale pour préserver la souveraineté du pays et a reconnu que certaines fluctuations de disponibilité sont inévitables, mais il a assuré qu’il n’y a pas de pénurie réelle.

L’importance cruciale de la numérisation dans l’économie algérienne

Le président Tebboune a souligné l’importance vitale de la numérisation pour atteindre l’équilibre économique souhaité. Il a insisté sur le fait que la généralisation de la numérisation doit être achevée d’ici la fin de l’année en cours, avertissant qu’il prendrait des mesures radicales si ce délai n’était pas respecté.

Selon lui, la numérisation est devenue une nécessité incontournable et non plus une option. Elle permettra d’intégrer tous les secteurs de l’économie, y compris ceux qui ont jusqu’à présent résisté à cette transition. En outre, elle contribuera à lutter contre les pratiques opaques et favorisera une meilleure gestion des ressources du pays.