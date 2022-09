Sur quelles chaînes visionner le match Algérie – Maroc de ce soir ?

Le terme de la Coupe arabe des Nations de football est prévu pour ce soir. Ce tournoi a confronté toutes les équipes nationales arabes pour les moins de 17 ans. La finale de cette Coupe U17, organisée et accueillie par l’Algérie, va opposer les Fennecs avec le club national des Marocains .

L’Algérie et le Maroc : deux parcours de combattants durant la Coupe U17

L’équipe nationale algérienne des moins de 17 ans se qualifie pour la finale de la Coupe U17 à l’issue d’un match l’ayant confrontée avec l’Arabie Saoudite. Ainsi, les Verts et les Atlas du Roi Mohammed VI mèneront ensemble la course pour le trophée, ce soir à 20 heures. La compétition se tiendra au stade Sig – Algérie.

Si nous nous reportons aux résultats des matchs déjà accomplis, ceux du Maroc et de l’Algérie ont, depuis le début, révélé la qualification des deux pays pour la finale de ce soir.

Pour les Fennecs, ce tournoi de 2022 est marqué par une chaîne de victoires ininterrompues qui les ont conduits droit vers ce dernier match :

Le match Algérie – Palestine s’est terminé sur le score de 5 à 0

Algérie – Soudan : 2 – 0

Algérie – Emirats arabes Unis : 3 – 0

Algérie – Arabie Saoudite : 4 – 1, tandis que la partie adverse (les Atlas) a battu les Yéménites avec un résultat 2 contre 0.

Rendez-vous sur la chaîne Six algérienne

La finale pourra être visionnée ce soir, à partir de 20 heures, sur la chaîne 6 algérienne, sur Al-Kass ou sur Sharjah .

بث مباشر مباراة المغرب والجزائر في نهائي كأس العرب 2022 Maroc vs Algerie 08/092022 pic.twitter.com/uAj44dGOJY — koooora4starlive (@ENERGYTV9) September 8, 2022

L’entraîneur Arezki Remmane éprouve une grande espérance sur la victoire de son équipe car ils ont déjà consacré plusieurs jours et beaucoup d’énergies pour les entraînements. « One, Two, Three ! Vive l’Algérie ! »