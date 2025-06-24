Sur Truth Social : Trump révèle un accord de paix inattendu entre Israël et l’Iran

L’ancien président américain Donald Trump a fait une révélation surprenante sur sa nouvelle plateforme de médias sociaux, Truth Social. Il a annoncé un accord de paix inattendu entre Israël et l’Iran, deux nations qui ont longtemps été en conflit. Cette information, si elle est confirmée, pourrait marquer un tournant majeur dans les relations internationales au Moyen-Orient.

Dans cet article, nous allons explorer cette déclaration choc et ses implications potentielles pour la stabilité régionale et mondiale. Restez avec nous pour découvrir les détails de cette annonce historique.

Donald Trump annonce un cessez-le-feu sur « Truth Social »

L’ancien président américain, Donald Trump, a révélé sur la plateforme de microblogage « Truth Social », une initiative du Trump Media & Technology Group (TMTG), qu’un cessez-le-feu serait mis en place entre Israël et l’Iran.

Cette annonce, faite tard dans la soirée, précise que le cessez-le-feu débuterait six heures plus tard pour l’Iran, puis douze heures après pour Israël. « Truth Social » est une nouvelle plateforme sociale lancée par TMTG, une entreprise dirigée par Trump, visant à rivaliser avec les géants des médias sociaux actuels.

Modalités du cessez-le-feu entre Israël et l’Iran

Trump a détaillé sur « Truth Social » que le cessez-le-feu serait effectif en deux temps. L’Iran commencerait par suspendre les hostilités six heures après l’annonce, suivi d’Israël douze heures plus tard. Il a salué la décision des deux pays de mettre fin à ce qu’il a appelé « la guerre de 12 jours », une confrontation qui aurait pu s’étendre sur plusieurs années et déstabiliser davantage le Moyen-Orient.

Trump a exprimé son optimisme quant au respect de cet accord par les deux parties, soulignant leur endurance, courage et intelligence pour parvenir à cette résolution pacifique.

Les implications de la fin de la « guerre de 12 jours »

La résolution de ce conflit, qualifié par Trump de « guerre de 12 jours », a été saluée comme un acte d’endurance, de courage et d’intelligence de la part des deux nations. Si cette guerre s’était prolongée, elle aurait pu entraîner une destruction massive au Moyen-Orient, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la stabilité régionale et mondiale.

En évitant ce scénario, Israël et l’Iran ont démontré leur capacité à privilégier la paix et la diplomatie. Dans son message, Trump a demandé à Dieu de bénir les deux pays, le Moyen-Orient, les États-Unis et le monde entier, soulignant ainsi l’importance de la paix pour l’ensemble de la communauté internationale.