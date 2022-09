Surpêche en Algérie : Le prix de la sardine va-t-il baisser ?

Une baisse du prix des sardines est à prévoir ; cela fera le bonheur de la population algérienne. Selon le directeur de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya d’Alger, Cherif Kadri, les efforts intenses des pêcheurs méritent d’être récompensés par une grande quantité de poissons bleus. Parmi ces poissons, il y a beaucoup de sardines qui sont vendues entre 300 et 450 Da/kg.

262 tonnes de poissons ont été pêchés

La semaine dernière, un total de 262 tonnes de poissons a été enregistré. Les principales variétés obtenues sont la sardine, le maquereau et le go. Une baisse de prix est prévue à cause d’une offre qui semble être supérieure à la demande.

La production de sardines était de 3 022 tonnes cette année, alors qu’elle n’était que de 2 454 tonnes en 2021. Cela constitue alors une hausse de 23%.

10 à 40 tonnes de production par jour

Il y a 60 sardiniers dans le port d’Alger actuellement qui ont un rendement moyen de 10 à 40 tonnes par jour. Cette forte quantité serait due à la période de repos biologique des poissons qui a débuté le 1er juin. Les conditions actuelles comme le climat et les courants marins ont alors favorisé la reproduction. La forte présence des petits poissons a aussi contribué à attirer les sardines.

Une aide pour les pêcheurs est attendue

Afin de poursuivre et augmenter les capacités de production, les pouvoirs publics s’apprêtent à accompagner les pêcheurs et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la pêche. Par ailleurs, la création des coopératives dans le secteur de la pêche permettra à tous les professionnels de ce domaine d’acquérir des équipements de pêche, de construire des navires et d’améliorer la distribution des produits halieutiques.