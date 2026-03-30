Suspension temporaire de Ramovic au CRB, une décision qui fait débat dans le monde du football

Le CR Belouizdad traverse une période sportive délicate. Suite à des résultats jugés insatisfaisants, l’entraîneur Sead Ramovic a été suspendu provisoirement et deux joueurs sont dans le collimateur de la direction. Des mesures disciplinaires ont été prises pour tenter de redresser la barre.

Le CR Belouizdad face à une crise sportive : Quels en sont les facteurs ?

Le CR Belouizdad traverse actuellement une période sportive tumultueuse. Après une série de résultats décevants, culminant avec une défaite contre le MC Alger, le club est plongé dans une tourmente sans précédent.

🔴 La direction du CRB a décidé de suspendre l’entraîneur Saed Ramovic jusqu’à l’audience ce mardi ! ❌ La direction décidera si l’entraîneur continue son travail ou le limoger. Salim Sbaa et Mustapha Kudro assurons l’intérim. 📸 (@ramzyRMZ)#CRB pic.twitter.com/oyLi3MGWpm — Belouizdad Actus 🇲🇨 (@BZActus) March 28, 2026



La direction a réagi en suspendant temporairement l’entraîneur Sead Ramovic, soulignant ainsi la gravité de la situation.

La décision, prise par le président du conseil d’administration, Badredine Behloul, intervient dans un contexte tendu.

En effet, le club se trouve à un moment crucial de la saison où ses ambitions nationales et continentales sont toujours en jeu. Cette crise met en lumière des problèmes de gestion et de performance qui nécessitent une intervention rapide et efficace.

Suspension de Ramovic et sanctions collectives : des mesures chocs pour relancer l’équipe !

En réponse à cette crise, la direction du club a pris des mesures radicales. Outre la suspension provisoire de l’entraîneur Sead Ramovic, une sanction collective a été imposée avec la suppression de la prime de match pour tous les joueurs. Ces décisions visent à secouer l’équipe et à stimuler une amélioration des performances.

L’intérim est confié au duo Salim Sebaa et Mustapha Kodro, chargés d’assurer la continuité technique de l’équipe.

Parallèlement, Lotfi Boussouar et Salim Boukhenchouche sont sous le feu des projecteurs en raison de problèmes de comportement et devront répondre devant le conseil de discipline.

Discipline et respect des règles internes : les mots d’ordre du président Badredine Behloul

Lors de la dernière séance d’entraînement, le président Behloul a adressé un discours ferme aux joueurs.

Il a souligné l’importance de la discipline et du respect des règles internes, rappelant que ces valeurs sont essentielles pour le bon fonctionnement du club.

Behloul a également mis en garde contre d’éventuelles sanctions qui pourraient toucher les staffs administratif et médical.

Cette déclaration montre sa volonté de reprendre en main tous les aspects du club, dans le but de surmonter cette période difficile.