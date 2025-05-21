La Syrie a récemment rendu un hommage poignant au Roi Mohammed VI du Maroc, saluant son soutien indéfectible en ces temps difficiles. Un geste qui témoigne de l’impact significatif de l’action humanitaire et diplomatique du souverain marocain dans la région. Cet article revient sur cet événement marquant et explore les différentes facettes de l’engagement du Roi Mohammed VI en faveur de la paix et de la stabilité en Syrie.

Découvrez comment le monarque marocain est parvenu à se distinguer par sa solidarité active et son rôle constructif dans le contexte complexe du Moyen-Orient.

La Syrie exprime sa reconnaissance envers le roi Mohammed VI pour la réouverture de l’ambassade marocaine à Damas

Assaad Al-Chaibani, ministre syrien des Affaires étrangères, a manifesté samedi dernier la gratitude de son pays envers le Roi Mohammed VI suite à sa décision de rouvrir l’ambassade du Maroc à Damas.

Cette annonce, faite lors d’une conférence de presse après une rencontre avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, a été accueillie favorablement par le gouvernement syrien qui voit en cette initiative un moyen de renforcer les relations déjà « très bonnes » entre les deux nations arabes.

Le Maroc et la Syrie aspirent à renforcer leurs relations économiques et d’investissement

Al-Chaibani a exprimé l’intérêt de la Syrie à développer davantage les relations avec le Maroc, notamment sur le plan économique et en matière d’investissements. Il a remercié le roi Mohammed VI et le gouvernement marocain pour leur engagement envers cette cause.

De son côté, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, a réaffirmé lors de cette rencontre la décision du roi, annoncée lors du 34e Sommet Arabe à Bagdad, de rouvrir l’ambassade du Maroc à Damas, fermée depuis 2012. Cette initiative vise à élargir les perspectives des relations historiques entre les deux pays et leurs peuples.

Le Maroc réaffirme son soutien à la Syrie et prépare la réouverture de son ambassade à Damas

Lors du 34e Sommet Arabe à Bagdad, le Roi Mohammed VI a annoncé la réouverture de l’ambassade marocaine à Damas, fermée en 2012. Cette décision vise à renforcer les liens historiques entre les deux nations. Le souverain a également réitéré le soutien indéfectible du Maroc au peuple syrien dans sa quête de liberté, de sécurité et de stabilité, tout en respectant la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de la Syrie.

Pour concrétiser cette annonce, une délégation technique se rendra prochainement en Syrie pour préparer l’ouverture de l’ambassade. Par ailleurs, Assaad Al-Chaibani, ministre syrien des Affaires étrangères, a annoncé l’envoi d’une équipe technique pour l’ouverture de l’ambassade de Syrie à Rabat.