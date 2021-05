Le Professeur Djamel Eddine Nibouche, chef de service de cardiologie au Centre Hospitalo-Universitaire Nafissa Hamoud à Hussein Dey (Alger), a dressé un constat alarmant du système national de santé et a exhorté les autorités compétentes à réformer ce secteur.

Appelle aux réformes exhaustives du système national de santé:

Lors de son intervention sur les ondes de la radio chaine 3, le Professeur Djamel Eddine Nibouche, a indiqué que le système national de santé nécessite une refonte exhaustive, aussi bien sur le plan structurel que sur le plan organisationnel. Ainsi, le Professeur a réitéré le besoin de conformer le système de santé algérien aux exigences et aux enjeux actuels de notre temps.

Par ailleurs, le Pr Nibouche a fait savoir qu’une réforme s’impose, lorsque le système de santé n’est plus performant et présente des difficultés à répondre aux besoins des citoyens. De ce fait, une évaluation complète du système est impérative, et ce, dans l’intention d’adapter les hôpitaux aux progrès des nouvelles technologies et assurer une gestion performante et moderne à ces établissements.

À ce propos, le professeur a qualifié le système de santé Algérien d’archaïque et incite les autorités compétentes en la matière, à entreprendre des projets de réflexions pour des réformes importantes touchant tout le secteur de la santé. Dans ce contexte, le professeur a salué les efforts fournis par le ministre délégué, néanmoins, il a réitéré la nécessité d’associer à cette réflexion, tous les acteurs actifs des établissements de santé, en vue d’apporter leurs contributions à ces réformes.

D’autre part, le Chef de service de cardiologie du CHU Nafissa Hamoud à Hussein Dey (Alger), a fait remarquer que l’épidémiologie d’un pays n’est guère immuable, elle change avec l’évolution des maladies. Par conséquent, les moyens employés et les méthodes adoptées doivent impérativement accompagner cette évolution. En outre, le professeur déplore l’absence d’un plan national de sauvetage en cas de catastrophes, citant à titre d’exemple, l’épidémie de Covid-19 qui à pris de court les autorités sanitaires.

Propositions du professeur comme perspective de développement du secteur de la santé

D’après le professeur Nibouche, la réforme du système national de santé doit suivre un processus adéquat, comportant plusieurs phases cruciales. Ainsi, il a préconisé de débuter par la modernisation de la gestion de l’établissement hospitalier. Tout comme une entreprise, un hôpital est contraint de suivre, selon l’intervenant, le même modèle de gestion qu’une clinique privée.

Contrairement aux hôpitaux, les cliniques privées jouissent d’un système de gestion moderne, résultant sur le bon fonctionnement de ses différents services, dépourvus de pannes ou de tout autres désagréments. En outre, le professeur a recommandé la sous-traitance de certaines activités, à l’instar de la maintenance, la blanchisserie, la gestion du parc ambulancier, qui ne relèvent pas de ses vocations premières. Mais aussi, la suppression de quelques charges, comme la nourriture, qui incombe le budget d’un hôpital.

Le point décisif de la réforme du système de santé national, d’après les dires du Professeur Djamel Eddine Nibouche, est expressément lié aux personnes qualifiées et expertes en termes de gestion d’entreprise, capables de prendre en charge l’administration du personnel et de répondre aux besoins quotidiens d’un établissement de santé.

En outre, adopter ce modèle de fonctionnement dépend de la détermination de la tutelle du secteur de la santé, à élever la gestion des hôpitaux aux normes internationales.