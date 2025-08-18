Tabac : nouvelles règles pour l’obtention de l’agrément en 2025, ce que les distributeurs doivent savoir

L’année 2025 marque un tournant décisif dans le secteur du tabac en France. De nouvelles réglementations viennent bouleverser les modalités d’obtention de l’agrément pour les distributeurs. Ces changements, qui visent à renforcer le contrôle sur la vente de produits du tabac, ont des implications majeures pour les acteurs du marché.

Cet article se propose de décrypter ces nouvelles règles et d’apporter des éclairages précieux aux distributeurs pour qu’ils puissent s’y conformer efficacement. Restez connectés pour comprendre les enjeux de cette réforme et anticiper ses impacts sur votre activité.

Conditions d’obtention de l’agrément pour la distribution de produits tabagiques en Algérie

En Algérie, l’agrément pour la distribution de produits tabagiques est soumis à des critères précis. Selon un arrêté du ministère des Finances, seules les personnes physiques de nationalité algérienne ayant leur domicile fiscal en Algérie et les sociétés de droit algérien dont les associés ou actionnaires sont également de nationalité algérienne et résidents fiscaux en Algérie peuvent obtenir cet agrément.

Les fabricants de produits tabagiques détenteurs d’un agrément peuvent aussi être agréés comme distributeurs, à condition que cette activité soit exercée par une filiale créée spécifiquement à cet effet.

Procédure de demande d’agrément pour la distribution de produits tabagiques

Pour obtenir l’agrément, le postulant doit déposer un dossier auprès des services fiscaux compétents. Ce dossier comprend une demande d’agrément, une copie du registre du commerce, une attestation d’immatriculation fiscale, une copie de la carte d’identité biométrique du propriétaire ou du gérant, les statuts de la société si applicable, et le cahier des charges signé. Si le dossier est incomplet, le postulant dispose de 30 jours pour le compléter.

Les services fiscaux effectuent ensuite une enquête de conformité sur le lieu d’exercice de l’activité. Le directeur général des impôts se prononce sur la demande dans un délai de 30 jours après réception du dossier.

Conséquences du non-respect des conditions et suivi des agréments

Le non-respect des clauses du cahier des charges ou des dispositions législatives peut entraîner le retrait de l’agrément par la direction générale des impôts. Cette dernière a également pour mission de transmettre une situation trimestrielle à l’autorité de régulation du marché du tabac, incluant les agréments délivrés et les décisions de rejet.

En cas d’infraction, le contrevenant est mis en demeure de se conformer aux prescriptions sous huitaine. L’absence de réponse dans ce délai entraîne le retrait de l’agrément. Les distributeurs ont un délai d’un an à compter de la publication de l’arrêté pour se conformer à ses dispositions.