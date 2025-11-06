Taha Essou, un nouveau visage dans « Bnat Lalla Mennana » ? Les fans sont en émoi

Le youtubeur marocain Taha Essou a récemment partagé une photo avec l’actrice Samia Akariou, prise en coulisses de la troisième saison de « Bnat Lalla Mennana ».

Cette publication a suscité des interrogations sur sa possible participation à la série, qui reste à confirmer. La nouvelle saison, prévue pour le prochain Ramadan, promet un casting riche en célébrités.

Taha Essou et Samia Akariou : une photo qui fait le buzz

Le célèbre youtubeur marocain, Taha Essou, a récemment partagé une image sur son compte Instagram qui a suscité beaucoup d’attention. Sur cette photo, il est vu en compagnie de l’actrice renommée, Samia Akariou.

L’image a été capturée dans les coulisses du tournage de la troisième saison très attendue de la série « Bnat Lalla Mennana ».

Cette apparition surprise a déclenché une vague de spéculations parmi les internautes. Beaucoup se demandent si Taha Essou rejoindra le casting de cette nouvelle saison ou s’il était simplement là pour filmer un vlog sur les coulisses du tournage à Chefchaouen.

Si Taha rejoint la série, ce serait une belle surprise. Il a une vraie présence à l’écran, et sa popularité pourrait attirer un public plus jeune vers ‘Bnat Lalla Mennana’. Yasmine, 26 ans, étudiante en cinéma

Pour l’instant, ni Taha Essou ni l’équipe de production n’ont confirmé quoi que ce soit, ajoutant ainsi au mystère entourant cette visite.

Spéculations autour de la participation de Taha Essou à « Bnat Lalla Mennana »

La photo partagée par Taha Essou a déclenché une série d’interrogations parmi les fans. Nombreux sont ceux qui se demandent si le youtubeur pourrait faire partie du casting de la nouvelle saison de « Bnat Lalla Mennana ».

Cette hypothèse a été alimentée par le fait que la photo a été prise sur le lieu de tournage de la série.

Cependant, aucune confirmation officielle n’a été donnée jusqu’à présent. Ni Taha Essou, ni l’équipe de production n’ont commenté ces spéculations. Le mystère reste donc entier quant à la possible implication de Taha Essou dans cette troisième saison très attendue.

La troisième saison de « Bnat Lalla Mennana » promet des surprises

La troisième saison de « Bnat Lalla Mennana » s’annonce riche en surprises. En effet, elle réunira plusieurs célébrités, dont les noms restent pour l’instant sous couvert de secret.

Chaque année, c’est un rendez-vous immanquable pendant le Ramadan. L’arrivée possible de nouvelles figures comme Taha Essou rend cette attente encore plus excitante. Rachid, 41 ans, fan de la série depuis la première saison

Cette nouvelle édition promet donc d’être haute en couleur et en rebondissements. La diffusion de cette saison très attendue est prévue pour le prochain mois de Ramadan.

Les fans de la série devront donc faire preuve de patience avant de découvrir les nouvelles aventures de leurs personnages préférés. Reste à savoir si Taha Essou fera partie de ces surprises…