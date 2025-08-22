Tanger : Arrestation spectaculaire d’un fugitif danois sous mandat d’arrêt international

Dans une opération digne d’un film d’action, les forces de l’ordre marocaines ont réussi à mettre la main sur un fugitif danois recherché par Interpol. Cette arrestation spectaculaire s’est déroulée dans la ville de Tanger, connue pour son histoire riche et ses paysages à couper le souffle. Mais cette fois-ci, c’est un tout autre genre de spectacle qui a captivé l’attention des habitants et des médias.

Plongez avec nous dans les détails de cette affaire internationale qui a pris une tournure inattendue sur le sol marocain.

Un Danois d’origine palestinienne arrêté à Tanger

Le 15 mars 2026, un citoyen danois de 30 ans, d’ascendance palestinienne, a été appréhendé à Tanger suite à un mandat d’arrêt international délivré par le système judiciaire danois. Cette arrestation est le fruit d’une coopération internationale en matière de sécurité, notamment dans la traque et l’arrestation des individus impliqués dans des affaires de criminalité transnationale. L’homme est suspecté d’être impliqué dans une affaire d’homicide volontaire avec arme à feu, commis en juillet 2025 dans la ville de Tingberg, au Danemark.

Les autorités marocaines ont notifié leurs homologues danoises de cette arrestation, soulignant ainsi leur engagement dans la mise en œuvre des mécanismes de coopération sécuritaire internationale.

Les accusations portées contre le suspect

Le suspect, un Danois d’origine palestinienne de 30 ans, est accusé d’un homicide volontaire perpétré avec une arme à feu à Tingberg, au Danemark, en juillet 2025. Les autorités judiciaires danoises ont émis un mandat d’arrêt international à son encontre, ce qui a conduit à son arrestation à Tanger. Suite à cette interpellation, l’homme a été placé en garde à vue en attente de sa comparution devant le parquet compétent.

L’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a confirmé que le suspect était recherché au niveau international, suite à une notice rouge émise par le Bureau central national de Copenhague.

Le rôle crucial d’Interpol et l’engagement de la DGSN

L’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a joué un rôle déterminant dans cette affaire, en révélant que le suspect était sous le coup d’un mandat d’arrêt international. C’est grâce à une vérification dans la base de données d’Interpol que les autorités marocaines ont pu identifier le suspect comme étant recherché à l’échelle mondiale.

Cette arrestation témoigne de l’engagement indéfectible des services de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans la mise en œuvre des mécanismes de coopération sécuritaire internationale. Le Bureau central national (Interpol-Rabat), relevant de la DGSN, a été chargé de notifier son homologue danois de cette arrestation, renforçant ainsi les liens de collaboration entre les deux pays.