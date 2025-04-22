Tassili Airlines : une reconnaissance mondiale inattendue pour cette compagnie aérienne algérienne

Tassili Airlines, la compagnie aérienne algérienne, fait parler d’elle à l’échelle internationale. Une reconnaissance mondiale qui surprend plus d’un, mais qui témoigne de la qualité des services offerts par cette entreprise. Comment une compagnie aérienne, originaire d’un pays du Maghreb, a-t-elle réussi à se hisser au rang des meilleures sur la scène internationale ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article, en explorant le parcours exceptionnel de Tassili Airlines, ses défis et les clés de son succès inattendu.

Restez avec nous pour un voyage fascinant dans l’univers de l’aviation algérienne.

Tassili Airlines décroche sa huitième certification IOSA

La compagnie aérienne algérienne Tassili Airlines vient de recevoir pour la huitième fois consécutive la certification IOSA (IATA Operational Safety Audit), une reconnaissance internationale de son engagement en matière de sécurité et de gestion des risques. Cette certification, décernée par l’Association internationale du transport aérien (IATA), atteste que la compagnie respecte les normes de sécurité les plus strictes de l’industrie aérienne mondiale.

Cette année, Tassili Airlines a obtenu cette distinction en suivant la méthode révisée du « Risk-Based Approach » (RBA), un processus d’audit plus rigoureux qui se concentre sur les risques spécifiques à chaque compagnie aérienne.

Le « Risk-Based Approach » (RBA) : une méthode d’audit plus rigoureuse

La nouvelle approche basée sur les risques, ou « Risk-Based Approach » (RBA), est une méthodologie d’audit renforcée qui permet une évaluation plus précise des risques spécifiques à chaque compagnie aérienne. Cette méthode cible les zones présentant un potentiel de danger élevé et offre des solutions efficaces pour gérer les défis propres à chaque entreprise du secteur aérien.

Pour Tassili Airlines, cela se traduit par une révision constante de ses processus afin d’assurer une sécurité optimale, en conformité avec les meilleures pratiques internationales. Le RBA représente donc une avancée majeure dans l’amélioration de la sécurité des vols, en mettant l’accent sur la prévention plutôt que sur la réaction aux incidents.

Engagement de Tassili Airlines pour une sécurité optimale

Abdessamad Ourihane, directeur général de Tassili Airlines, a exprimé sa fierté suite à l’obtention de cette huitième certification IOSA. Il souligne que cette reconnaissance internationale témoigne de l’engagement indéfectible de la compagnie en matière de sécurité. Selon lui, la sécurité est un pilier essentiel de la stratégie de Tassili Airlines.

La compagnie s’engage ainsi à réévaluer constamment ses processus pour garantir une sécurité optimale. Cette démarche proactive est en parfaite adéquation avec les meilleures pratiques internationales, permettant à Tassili Airlines de maintenir des standards de qualité élevés dans le domaine du transport aérien.