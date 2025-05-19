TasteAtlas 2025 : l’Algérie brille, ses pâtisseries parmi les meilleures du monde !

L’Algérie s’impose sur la scène culinaire internationale en 2025, selon le dernier classement de TasteAtlas. Ses pâtisseries traditionnelles ont su séduire les palais les plus exigeants et se hissent parmi les meilleures du monde. Un véritable hommage à l’art de la pâtisserie algérienne, riche en saveurs et en traditions. Découvrez comment ce pays d’Afrique du Nord a réussi à conquérir les gourmets du monde entier avec ses délices sucrés.

Préparez-vous à un voyage gustatif inoubliable à travers l’Algérie, terre de contrastes et de gourmandises. Restez avec nous pour explorer cette success story culinaire.

La pâtisserie algérienne à l’honneur dans le classement de TasteAtlas

Le guide culinaire de renom, TasteAtlas, a récemment publié son nouveau classement des meilleurs gâteaux du monde, mettant en lumière la diversité et l’excellence de la pâtisserie mondiale. À cette occasion, deux délices algériens ont été distingués, témoignant ainsi de la richesse et de l’unicité de la tradition pâtissière algérienne sur la scène internationale.

Le Makroud El Louse et les Bradj figurent parmi les 50 meilleures pâtisseries à savourer absolument en 2025, confirmant une fois de plus l’importance de la gastronomie algérienne dans le paysage culinaire mondial.

Le makroud el louz et les bradj, joyaux de la pâtisserie algérienne

Le Makroud El Louz, une délicatesse à base d’amandes, d’œufs et de sucre, parfumée à l’eau de fleur d’oranger, se hisse à la septième place du classement avec un score de 4.3 points. Ce biscuit doré, généreusement recouvert de sucre glace, est un incontournable des célébrations algériennes. Les Bradj, quant à eux, sont des gâteaux traditionnels en forme de losange, originaires du nord-est de l’Algérie.

Composés de deux fines couches de semoule renfermant une généreuse pâte de dattes, ils sont souvent servis avec une tasse de thé à la menthe. Ces deux spécialités algériennes, savourées avec une boisson chaude, témoignent de la richesse de la pâtisserie algérienne.

La Karantika, une spécialité de street food algérienne reconnue mondialement

Il est à noter que TasteAtlas avait précédemment couronné la Karantika comme la meilleure spécialité de street food au niveau mondial. Cette préparation culinaire, typique de la cuisine de rue algérienne, se distingue par sa simplicité et son goût unique. Composée principalement de farine de pois chiches, d’eau, d’huile et d’épices, dont le cumin qui lui donne sa saveur caractéristique, la Karantika est un véritable symbole de la gastronomie populaire algérienne.

Née dans les rues d’Oran, cette spécialité a su conquérir les palais du monde entier, démontrant ainsi l’influence et la diversité de la cuisine algérienne.