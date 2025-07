TasteAtlas révèle : la merguez algérienne dans le Top 10 des saucisses mondiales, une saveur qui fait sensation

La gastronomie algérienne est une fois de plus à l’honneur sur la scène internationale. Selon le célèbre site TasteAtlas, spécialisé dans la cartographie des saveurs du monde, la merguez algérienne figure parmi les dix meilleures saucisses au monde. Une reconnaissance qui met en lumière la richesse et la diversité de la cuisine algérienne.

Dans cet article, nous vous dévoilerons les secrets de cette savoureuse saucisse épicée qui a su conquérir les palais des gourmets du monde entier. Préparez-vous à un voyage culinaire inoubliable à travers les arômes et les saveurs de l’Algérie.

Le guide culinaire TasteAtlas dévoile son classement des 100 meilleures saucisses du monde

Le 19 juillet dernier, le célèbre guide culinaire TasteAtlas a publié son palmarès des 100 meilleures saucisses cuisinées à travers le globe. Ce classement, basé sur les votes de milliers d’internautes, d’experts et d’amateurs de gastronomie, met en lumière la diversité et la richesse des traditions culinaires mondiales.

Parmi ces délices charcutiers, la merguez, symbole de la cuisine maghrébine, s’est distinguée en se hissant à la 9e place, rivalisant avec des spécialités historiquement reconnues. Ce succès marque une nouvelle étape pour cette saucisse incontournable des grillades estivales en Algérie, qui s’inscrit désormais dans le Top 10 mondial des meilleures saucisses selon TasteAtlas.

La merguez algérienne, une saucisse qui séduit au-delà des frontières

Originaire d’Algérie, la merguez est une saucisse savoureuse qui a su conquérir les palais bien au-delà de ses frontières. Préparée à partir de viande de bœuf ou de mouton et relevée par un mélange d’épices telles que le paprika, le cumin, le piment et l’ail, elle est également très appréciée au Maroc et en Tunisie. En France, elle s’est imposée dans le paysage culinaire, notamment auprès de la diaspora maghrébine.

Dans le classement de TasteAtlas, cette délicieuse saucisse a obtenu un score de 4.3 sur 5, lui permettant de se hisser à la 9e place du Top 10 mondial des meilleures saucisses. Ce succès témoigne de la richesse et de la diversité de la gastronomie algérienne, reconnue à plusieurs reprises par ce site de référence.

Une présence européenne forte et une diversité africaine dans le classement

L’Europe est bien représentée dans ce classement avec des pays comme l’Italie, l’Espagne et le Portugal qui se distinguent par leurs spécialités charcutières. L’Italie est mise à l’honneur avec la Salsiccia, l’Espagne avec la Chistorra et le Portugal avec trois variétés dont l’Alheira de Mirandela, l’Alheira de Vinhais et le Paio de Beja.

Le continent africain n’est pas en reste avec des spécialités telles que le Boerewors d’Afrique du Sud et la merguez d’Algérie. Ce palmarès illustre parfaitement la diversité culinaire mondiale, chaque recette ayant une histoire et un savoir-faire propre à son pays d’origine, témoignant ainsi de la richesse de l’art culinaire international.