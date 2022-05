Le Dinar Algérien (DZD) a, depuis longtemps, été la monnaie officielle en Algérie. Cependant, d’autres devises sont souvent utilisées sur le territoire Algérien, comme l’Euro (EUR), la Livre Sterling (GBP) et le Dollar. Mais la valeur de ces devises diffère l’une de l’autre.

La valeur à l’échange de l’Euro, de la Livre Sterling et du Franc Suisse face au Dinar Algérien

L’Euro, principale devise de l’Europe, a une valeur assez importante face au Dinar Algérien. Sur le marché interbancaire des devises, le cours de l’Euro à l’achat est de 154.48 DZD, et le cours à la vente est de 154.54 DZD. Sur le marché parallèle, par contre, 1 EUR vaut 213 DZD à l’achat et 215 DZD à la vente.

La livre Sterling (GBP), quant à elle, est la devise la plus chère sur le sol Algérien. Sur le marché officiel des changes, 1 GBP équivaut à 182.54 DZD rien qu’à l’achat ; et à la vente, elle coûterait 182.60 DZD.

Son taux sur le marché noir est, en revanche, différent de celui sur le marché officiel, puisque sur le marché parallèle, 1 GBP vaut jusqu’à 250 DZD au square à l’achat, et 254 DZD au square à la vente.

Le Franc Suisse (CHF) est également utilisé en Algérie. Sa valeur à l’achat, sur le marché interbancaire des changes, est de 149.79 DZD ; et à la vente, 1 CHF coûte environ 149.87 DZD. Cependant, sur le marché parallèle, il est possible de vendre 1 CHF à 208 DZD.

Le cours de change du Dollar sur le marché des changes Algérien

Le Dollar, la monnaie la plus populaire du monde, a aussi cours légal en Algérie. Cependant, le Dollar Américain et le Dollar Canadien ont, tous deux, des valeurs différentes sur le marché des devises Algérien.

D’une part, le Dollar Américain ou USD coûte plus cher que le Dollar Canadien. Effectivement, 1 USD vaut actuellement 145.32 DZD à l’achat, et 145.33 à la vente.

Ce taux n’est cependant que celui proposé sur le marché officiel, parce que sur le marché noir, le Dollar Américain est offert à 202 DZD au square à l’achat, et 205 DZD à la vente.

D’autre part, sur le marché officiel des devises, le Dollar Canadien (CAD) équivaut à 113.59 DZD à l’achat et 113.64 DZD à la vente. Mais sur le marché parallèle, celui-ci vaut environ 151 DZD au square à l’achat et 154 DZD au square à la vente.

La cotation commerciale du Dirham Emirati, du Dirham Marocain, du Dinar Tunisien et du Riyal Saoudien

Le Dirham Emirati ou AED est également une monnaie assez courante en Algérie. Sur le marché officiel des devises, 1 AED vaut 39.55 DZD à l’achat, et 39.57 DZD à la vente. Par contre, sur le marché noir, 1 AED coûterait jusqu’à 54.50 DZD rien qu’à la vente.

Pour ce qui est du Dirham Marocain ou MAD, celui-ci est proposé à 14.50 DZD aussi bien à l’achat qu’à la vente par la Banque Centrale d’Algérie. Mais sur le marché parallèle, 1 MAD est offert à 19.50 DZD seulement à la vente.

Concernant le Dinar Tunisien ou TND, le marché interbancaire des changes propose 4 738 DZD pour 100 TND au square à l’achat, et 4 785 DZD au square à la vente. Cependant, sur le marché parallèle, 100 TND peut être vendu à 6 700 DZD.

Finalement, en ce qui concerne le Riyal Saoudien ou SAR, 1 SAR peut être acheté à 38.73 DZD et vendu à 38.74 DZD. En revanche, sur le marché noir, 1 SAR équivaudrait à 53.50 DZD rien qu’à la vente.