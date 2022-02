Ce mardi 1er jour du mois de février 2022, le cours de change de l’Euro enregistre de nouvelles cotations à la banque centrale d’Algérie et sur le marché parallèle devise.

Petit rappel : l’euro est la monnaie officielle de l’Union européenne et la monnaie commune des pays de la zone euro (19 pays). EURO est désigné par le symbole €. il est entré en circulation sans numéraire le 1er janvier 1999, tandis que les billets et les pièces en euros sont apparus trois ans plus tard.

Ce mardi 1er février 2022, le cours de l’Euro enregistre 156,64 Dinars Algériens à l’achat et 156,67 Dinars Algériens à la vente à la banque centrale d’Algérie.

Par ailleurs, le cours de change de l’Euro sur le marché parallèle devise s’établit à 215 Dinars Algériens à l’achat et 217 Dinars Algériens à la vente. Ainsi, le taux de change de l’Euro reste plus au moins stable par ces présentes cotations et ce depuis le début de l’Année 2022.

Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Mardi : 01/02/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 215.00 217.00 2

Dollar US 193.00 196.00 3

Dollar Canadien 147.00 150.00 4

Livre Sterling 254.00 257.00 5 Franc Suisse 205.00 208.00 6

Livre Turque 11.00 14.00 7

Yuan Chinois 27.00 30.00 8

Rial Saoudien 48.00 51.00 9

Dirham Emirati 49.00 52.00 10

Dinar Tunisien 62.00 65.00 11

Dirham Marocain 19.00 20.00

Le taux de change du Dollar Américain, du Dollar Canadien et de la Livre Sterling

Ce mardi 1er Février 2022, les cotations du Dollar Américain, du Dollar Canadien et de la Livre Sterling sur le marché interbancaire Algérien s’établissent comme suit :

le taux de change du Dollar Américai n : 140,34 Dinars Algérien à l’achat et 140,35 Dinars Algériens à la vente.

En concomitance, sur le marché noir devise (marché parallèle Algérien), les cours de changes des principales monnaies suivantes sont de :

le cours de change du Dollar Américain : 193 Dinars Algérien à l’achat et 196 Dinars Algériens à la vente.

Le cours de change du Dirham Marocain et du Dinar Tunisien

Ce mardi 1er février 2022, le cours de change du Dirham Marocain à la banque centrale d’Algérie s’établit à 14,8824 Dinars Algériens à l’achat et à 14,8840 Dinars Algériens à la vente.

Sur le marché parallèle devise (marché noir), le cours de change d’un Dirham Marocain se stabilise à 19 Dinars Algériens à l’achat et à 20 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, le cours de change du Dinar Tunisien s’échange dans les transactions avec la banque centrale d’Algérie à 47,96 Dinars Algériens à l’achat et 48,45 Dinars Algériens à la vente.

De plus, sur le marché parallèle devise non officiel, le cours de change du Dinar Tunisien s’établit à 62 Dinars Algériens à l’achat et à 65 Dinars Algériens à la vente.