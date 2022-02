Les cours des principales devises étrangères échangées en Algérie sont en hausse sur le marché parallèle devise ou au Square Port-Saïd, ce Mercredi 16 février 2022.

En effet, d’après les cotations communquées sur le marché noir, le taux de change Euro Dinar a atteint un niveau de 216,50 Dinars Algériens à l’achat et 218,50 Dinars Algériens à la vente. Cette immense flambée du cours de L’Euro a été enregistrée, hier, mardi.

Sur le Forex Algérien officiel, le cours de change de l’Euro (EUR) enregistre 159,64 Dinars Algériens à l’achat et 1579,67 Dinars Algériens à la vente, alors qu’il était de 159,24 Dinars Algériens à l’achat et de 159,35 Dinars Algériens à la vente, hier, mardi.

Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Mercredi : 16/02/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 216.50 218.50 2

Dollar US 193.00 195.00 3

Dollar Canadien 147.00 149.00 4

Livre Sterling 256.00 259.00 5 Franc Suisse 204.00 207.00 6

Livre Turque 11.00 13.00 7

Yuan Chinois 27.00 29.00 8

Rial Saoudien 47.00 50.00 9

Dirham Emirati 48.00 51.00 10

Dinar Tunisien 63.00 65.00 11

Dirham Marocain 19.00 20.00

Cours de change de la Livre Sterling sur le Forex Algérien

En Algérie, nous retrouvons deux marchés de change, l’un est légal et officiel l’autre est parallèle et non officiel, puisqu’il n’existe aucun bureau de change officiel dans le pays.

Ainsi, si nous intéressons au cours de change de la Livre Sterling de ce mercredi 16 février 2022, il s’établit à 190,21 Dinars Algériens à l’achat et à 190,34 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise, le cours de change de la Livre Sterling (GBP) enregistre 256 Dinars Algériens à l’achat et 259 Dinars Algériens à la vente.

Ce qui signifie que la conversion de 100 Livres Sterling au Dinar Algérien nous amène au résultat suivant : 25 600 Dinars Algériens à l’achat et 25 900 Dinars Algériens à la vente.

Cours de change du Dollar Américain sur le Forex Algérien

D’après les cotations officielles communiquées par la banque centrale d’Algérie, 1 Dollar Américain (1 USD) s’établit, ce mercredi 16 février 2022, à 140,36 Dinars Algériens à l’achat et à 140,37 Dinars Algériens à la vente.

En concomitance, le taux de change du Dollar Américain (USD) s’établit à 193 Dinars Algériens à l’achat et 195 Dinars Algériens à la vente, sur le marché noir. Ainsi, la somme de 100 Dollars Américains s’échange à 19 300 Dinars Algériens à l’achat et à 19 500 Dinars Algériens à la vente.

Cours de change du Franc Suisse sur le Forex Algérien

Ce mercredi, le taux de change du Franc Suisse tel que communiqué par la Banque centrale d’Algérie s’établit à 151,72 Dinars Algériens à l’achat et à 151,75 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, le Franc Suisse (CHF) s’échange à 204 Dinars Algériens à l’achat et à 207 Dinars Algériens à la vente, sur le marché parallèle devise, ce qui signifie que la montant de 100 Francs Suisses s’échange à 20 400 Dinars Algériens à l’achat et à 20 700 Dinars Algériens à la vente.