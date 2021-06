La monnaie algérienne a perdu de la valeur ce mardi 04 mai face aux fortes devises, dont l’euro et le dollar américain. Cette dépréciation est surtout palpable sur le marché noir de la devise, vu que la fermeture des frontières empêche les échanges et réduit la masse de devise présente sur le square.

La dépréciation du dinar algérien sur le marché parallèle de la devise ou le square Port-Saïd en Alger, ce 04 mai 2021

Il est constaté que les principales devises étrangères connaissent en ce jour un rehaussement face au dinar algérien. C’est le cas, tout d’abord, de l’euro qui a gagné de la valeur face au dinar algérien à l’achat comme à la vente. Actuellement, l’euro vaut 208/210 DA alors que son cours de change du 03 mai sur le square était 207/209 DA.

Le dollar étasunien, qui avait perdu précédemment de la valeur, voit également son cours de change s’élever face au dinar algérien, aujourd’hui. Ainsi, pour l’achat de la monnaie des Etats-Unis, il faudra payer 173 dinars algériens tandis que sa vente rapporte 176 dinars algériens sur le marché parallèle de la devise. Ce n’est pas tout, le dollar canadien est, lui aussi, en léger rehaussement à l’achat. Il s’échange contre 133 DA à l’achat et se vend à 136 DA.

Le livre sterling est, quant à lui, toujours en hausse depuis un bon moment. Il s’estime, ce mardi 04 mai 2021, à 234 dinars algériens à l’achat et à 238 dinars algériens à la vente.

Le cours de change du dinar algérien sur le marché officiel de la devise de ce mardi 04 mai 2021

Sur les chiffres publiés par la banque d’Algérie concernant le taux de change officiel de la monnaie algérienne (DZD), il est constaté que les principales devises étrangères sont légèrement restées en stagnation ce mardi 04 mai 2021. Tout d’abord, il est à noter que ces valeurs reprennent les cours commerciaux et qu’elles ne sont pas applicables aux changes manuels, dont les billets de banque et les chèques de voyage.

L’euro a un taux de change de 160.81 DZD à l’achat et 160.85 DZD à la vente. Il est toujours possible d’attester que la monnaie du vieux continent dépasse la barre symbolique de 160 DZD sur le marché interbancaire. Cela est d’ailleurs le cas depuis plus d’une semaine.

Pour sa part, le dollar américain surpasse, lui aussi, la légendaire limite de 130 DZD. Ainsi, sa valeur à l’achat correspond à la somme de 133.77 dinars algériens. Il se vend par contre pour 133.79 dinars algériens sur le marché officiel de la devise.

Le pound, en dépit de cela, a une valeur de 185.43 dinars à l’achat et 185.46 dinars à la vente. Pour l’achat du dollar canadien, toutefois, il faudra verser la somme de 108.62 DZD, tandis qu’à la vente, cette devise s’échange pour 108.67 dinars algériens.